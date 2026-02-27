Snake in Grapes Farm : शेतकऱ्याच्या काळजाचा ठोकाच चुकला! द्राक्ष वेलीवर वेटोळे घालून बसलेल्या नागाला पाहून काळजाचं पाणी झालं; पाहा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ..

Cobra Found in Grapes Farm Sangli : सांगली जिल्ह्यात सध्या उन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढत असून त्याचा परिणाम केवळ नागरिकांवरच नव्हे, तर मुक्या जीवांवरही होताना दिसत आहे. वाढत्या तापमानामुळे सापांसारखे सरपटणारे प्राणी थंड आणि सुरक्षित जागेच्या शोधात मानवी वस्त्यांच्या दिशेने येत असल्याच्या घटना वाढू लागल्या (Why Snakes Appear in Farms During Summer) आहेत. अशाच प्रकारची घटना कवलापूर परिसरात उघडकीस आली..कवलापूर येथील द्राक्ष बागेत काम करत असताना शेतकरी गणेश पाटील यांच्या नजरेस वेलीवर सुमारे साडे पाच फूट लांबीचा नाग आढळून आला. उन्हाच्या तीव्रतेपासून बचाव करण्यासाठी हा नाग द्राक्षाच्या वेलीला वेटोळे घालून शांतपणे बसला होता..वेलीच्या पानाफुलांमध्ये तो सहजपणे नजरेस पडत नसल्याने संभाव्य धोका निर्माण होऊ शकला असता. मात्र, पाटील यांनी प्रसंगावधान राखत कोणताही धोका न पत्करता तत्काळ सर्पमित्रांना संपर्क साधला..Bhadra Tiger Reserve Video : दुर्मिळ योगायोग! भद्रा व्याघ्र प्रकल्पात ब्लॅक पँथर आणि बिबट्या एकत्र पाणी पितानाचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद; VIDEO तुफान व्हायरल.घटनास्थळी सर्पमित्र गजानन जाधव व त्यांचे सहकारी ओकार कुपाडे तात्काळ दाखल झाले. त्यांनी अत्यंत दक्षतेने आणि कोणतीही इजा न पोहोचवता नागाला पकडले. त्यानंतर या सापाला मानवी वस्त्यांपासून दूर नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितरीत्या मुक्त करण्यात आले..यावेळी सर्पमित्र जाधव यांनी सांगितले की, उन्हाळ्याच्या दिवसांत तापमान वाढल्याने साप थंडावा मिळवण्यासाठी झुडपे, पाण्याची ठिकाणे, अडगळीच्या जागा तसेच शेतीमधील वेलींमध्ये आसरा घेतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतात काम करताना हातमोजे, बूट यांचा वापर करावा तसेच कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास स्वतः प्रयत्न न करता तज्ज्ञांना बोलवावे..सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसून वेळेवर घेतलेल्या दक्षतेमुळे संभाव्य अपघात टळला. वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.