Social Media Impact : सोशल मीडियावर अर्ध-नग्नता; समाजाच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम काय असू शकतो?

impact of semi nudity on mental health social media : सोशल मीडियावर वाढती अर्ध-नग्नता समाजाच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करत आहे. अवास्तव सौंदर्य मानके, स्त्री-वस्तुकरण, आत्मसन्मान घट, नैराश्य व मुलांवरील नकारात्मक प्रभाव यावर नियंत्रणासाठी जागरूकतेची गरज तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
शिवकुमार पाटील
किल्लेमच्छिंद्रगड : सोशल मीडियाच्या या युगात, जिथे प्रत्येकजण आपले जीवन जगासमोर मांडण्यासाठी उत्सुक आहे, तिथे अर्धनग्नतेची दृश्ये सर्रास घडली आहेत. ब्रा, बिकिनी आणि इतर अर्ध-नग्न कपड्यांमधील मुली आणि महिला त्यांचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत. पण याचा समाजाच्या मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम होतो याचा आपण कधी विचार केला आहे का? केला अर्ध-नग्नतेची दृश्ये अवास्तविक सौंदर्य मानकांना प्रोत्साहन देतात, ज्यामुळे लोकांना असे वाटते की ते देखील असे दिसले पाहिजेत.

