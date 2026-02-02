Social Media Impact : सोशल मीडियावर अर्ध-नग्नता; समाजाच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम काय असू शकतो?

किल्लेमच्छिंद्रगड : सोशल मीडियाच्या या युगात, जिथे प्रत्येकजण आपले जीवन जगासमोर मांडण्यासाठी उत्सुक आहे, तिथे अर्धनग्नतेची दृश्ये सर्रास घडली आहेत. ब्रा, बिकिनी आणि इतर अर्ध-नग्न कपड्यांमधील मुली आणि महिला त्यांचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत. पण याचा समाजाच्या मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम होतो याचा आपण कधी विचार केला आहे का? केला अर्ध-नग्नतेची दृश्ये अवास्तविक सौंदर्य मानकांना प्रोत्साहन देतात, ज्यामुळे लोकांना असे वाटते की ते देखील असे दिसले पाहिजेत. .Premium|Antibiotic Resistance : तुमची 'अँटिबायोटिक्स' आता निकामी होतायत; आयसीएमआरचा धडकी भरवणारा अहवाल.यामुळे कमी आत्मसन्मान आणि आत्मविश्वास होऊ शकतो. अर्ध-नग्नतेची दृश्ये स्त्रियांना वस्तू म्हणून सादर करतात, ज्यामुळे त्यांचे स्थानिकीकरण आणि वस्तुनिष्ठता होते. यामुळे महिलांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलतो आणि त्यांच्याकडे आदराऐवजी वस्तू म्हणून पाहिले जाते. अर्ध-नग्नतेचे दृश्य मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकतात, जसे की आत्म-शंका, कमी आत्म-सन्मान आणि नैराश्य. अर्ध-नग्नतेच्या दृश्यांमुळे समाजात अश्लीलता पसरते, ज्याचा मुलांवर आणि तरुणांवर नकारात्मक परिणाम होतो..मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी काय करावे?1. अत्यधिक नग्नता टाळा: सोशल मीडियावर अर्ध-नग्नतेची दृश्ये टाळा आणि आवश्यकतेपेक्षा जास्त नग्नतेचा प्रचार करू नका.2. सकारात्मक आणि आदरयुक्त सामग्री सामायिक करा: सोशल मीडियावर सकारात्मक आणि आदरयुक्त सामग्री सामायिक करा जी महिलांचा आदर आणि स्वाभिमान वाढवते.3. समाजात जागरूकता पसरवा: समाजात जागरूकता पसरवा की अर्ध-नग्नता दृश्ये अवास्तव सौंदर्य मानकांना प्रोत्साहन देतात आणि मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.