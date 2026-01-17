पश्चिम महाराष्ट्र

Voters Break Solapur : सोलापूर महापालिकेत जनतेचा कौल स्पष्ट; दिग्गज नेत्यांची वर्षानुवर्षांची मक्तेदारी मोडीत

Poll Shock: Leaders : जनतेने दिला स्पष्ट संदेश; सत्ता आणि पक्षबदलाच्या राजकारणाला नकार, घराणेशाही, दबाव आणि प्रभावशाली नेत्यांचे गणित मतदारांनी मोडले
Crowds and party workers react as veteran leaders face defeat in Solapur civic election results.

Crowds and party workers react as veteran leaders face defeat in Solapur civic election results.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रमिला चोरगी

सोलापूर : महापालिकेत अनेक वर्षांपासून नगरसेवक राहिलेल्या नेत्यांची मक्तेदारी जनतेने मोडीत काढली आहे. राजकारणातून बाहेर फेकलेली आणि राजकारणात असतानाही यशाची खात्री नसलेले नेतेमंडळी निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षप्रवेश केले.

Loading content, please wait...
political
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
Result
political leader
political parties
result Declaration
muncipal corporation election
Solapur

Related Stories

No stories found.