Voters Break Solapur : सोलापूर महापालिकेत जनतेचा कौल स्पष्ट; दिग्गज नेत्यांची वर्षानुवर्षांची मक्तेदारी मोडीत

प्रमिला चोरगीसोलापूर : महापालिकेत अनेक वर्षांपासून नगरसेवक राहिलेल्या नेत्यांची मक्तेदारी जनतेने मोडीत काढली आहे. राजकारणातून बाहेर फेकलेली आणि राजकारणात असतानाही यशाची खात्री नसलेले नेतेमंडळी निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षप्रवेश केले. .सत्तेचे वाटेकरी झाले. भाजपच्या यशाच्या लाटेत सहभागी होऊन विजय पदरी पाडण्यासाठी पक्ष बदलले. तरी पाटील, कोल्हे, बरडे, शेख, काळे, सपाटे, चंदनशिवे, यलगुलवार, पटेल, ताकमोगे या नेत्यांना जनतेने पराभवाची धूळ चारत महापालिकेतील यांची मक्तेदारीच मोडीत काढली आहे..महापालिका निवडणुकीत माजी महापौर संजय हेमगड्डी, अलका राठोड, मनोहर सपाटे, यु.एन. बेरिया, आरिफ शेख हे पाच माजी महापौर तर माजी उपमहापौर राजेश काळे, राजेंद्र कलंत्री, दिलीप कोल्हे, नाना काळे तसेच माजी सभागृहनेते सुरेश पाटील, श्रीनिवास करली यांचा पराभव झाला आहे. यांसह अनेक दिग्गजांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे..१. प्रभाग सातमध्ये पुरुषोत्तम बरडे यांच्या कन्येच्या पदरी अपयश. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राहिलेले बरडे यांचे नगरसेवकपदाचे स्वप्न साकार होऊ शकले नाही. यावेळी त्यांनी मुलगी उत्तरा बरडे भाजपमधून संधी घेत निवडणूक लढवली. अत्यंत अटीतटीच्या झालेल्या या लढतीत उत्तरा बरडे हिचा ९१ मतांनी निसटता पराभव झाला..२. शेख कुटुंबांतील तिघांचा पराभव. माजी महापौर आरिफ शेख, माजी नगरसेवक तौफिक शेख व तौफिक शेख यांची पत्नी रोमेसा शेख यांना पराभवास सामोरे जावे लागले. काँग्रेसमधून आरिफ शेख तर शेख पती-पत्नी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून नशीब आजमावले. पण त्यांना यश आले नाही. यापूर्वी एमआयएमचे गटनेते असलेल्या तौफिक शेख यांचा पराभव एमआयएमच्या उमेदवारांकडूनच झाला आहे..३. उपमहापौर राजेश काळे व त्यांच्या पत्नी उषा काळे या दोघांनाही पराभवाचा झटका बसला आहे. शिवसेनेतून राजेश काळे हे प्रभाग २४ मधून तर उषा काळे या प्रभाग २६ मधून रिंगणात होत्या. पर दोघांनाही पराभवाला सामोरे जावे लागले..४. सपाटे कुटुंबात माजी महापौर मनोहर सपाटे यांचा अपमानजनक पराभव पत्करावा लागला. तर प्रभाग सातमधून कडवी झुंज देत मनोरमा सपाटे या विजयी झाल्या आहेत..५. माजी नगरसेवक आनंद चंदनशिवे व त्यांच्या पत्नी कविता चंदनशिवे या दोघांनाही पराभवा झटका बसला आहे. प्रभाग पाचमधून सलग तीनवेळा नगरसेवक असलेले आनंद चंदनशिवे पक्ष बदलून निवडणूक लढविली. प्रभाग चारमधून पत्नी कविता रिंगणात होत्या. पण दोघांच्या पदरी अपयश आले..६. यलगुलवार कुटुंबातील दीर - भावजयीचा पराभव. काँग्रेसचे माजी आमदार प्रकाश यलगुलवार यांची सून सीमा यलगुलवार प्रभाग १६ मधून तर त्यांचे दीर रवी यलगुलवार यांचा प्रभाग २६ मधून.७. वैभव हत्तुरे आणि नागेश ताकमोगे यांच्यामध्ये लढत झाली. ताकमोगे शेवटच्या क्षणापर्यंत साम, दाम, दंड, भेद चा वापर करून जनतेने मने वळविण्याचा प्रयत्न केले. मात्र भाजपच्या लाटेमध्येही पराभवाला सामोरे जावे लागले. माजी आमदार आणि विद्यमान आमदाराच्या प्रभावक्षेत्रातील हा प्रभाग. माजी आमदार दिलीप माने यांचे कट्टर समर्थक आणि विधानसभेपासून आमदार सुभाष देशमुखांच्या जवळ गेलेले नागेश ताकमोगे यांचा पराभव म्हणजे भाजपची नाचक्की म्हणावे लागेल..८. सोलापुरात एमआयएम पक्षाचे नेतृत्व करणारे शौकत पठाण यांची मेव्हणी फिरदोस पटेल या एमआयएम पक्षाकडून प्रभाग १६ मधून निवडणूक लढविले. भाजपचे कल्पना कदम यांनी त्यांचा पराभव केला. घरात पक्षाचे नेतृत्व असताना पराभव पदरी पडले..