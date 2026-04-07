Solapur health scheme: साेलापूर जिल्ह्यात १५० कोटींचे मोफत उपचार; आरोग्य योजनांमुळे दिलासा, ३५ लाख नागरिकांना ‘आरोग्य कवच’!

सोलापूर : जिल्ह्यातील सुमारे ३५ लाख नागरिकांना शासकीय रुग्णालये, आयुष्मान भारत योजना आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना यांच्या माध्यमातून मोफत आरोग्यसेवेचे प्रभावी कवच मिळाले आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात या योजनांअंतर्गत रुग्णांवर तब्बल १५० कोटी रुपयांचे मोफत उपचार करण्यात आले आहेत. वाढत्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्य व गरजू रुग्णांसाठी हा मोठा दिलासा ठरत आहे..राज्यात सध्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत या दोन प्रमुख योजनांसह महिला व बालकांसाठी विविध मोफत सेवा उपलब्ध आहेत. या दोन्ही योजनांचे एकत्रीकरण झाल्याने लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली असून, अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत दर्जेदार आरोग्यसेवा पोहोचत आहे..आयुष्मान कार्ड योजनेतून अनेकांना लाभ देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ही योजना गरजूंना प्रचंड लाभदायी ठरली आहे. आतापर्यंत पाच हजार लोकांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविण्याचे काम केले आहे.- आनंद गोसकी, जनाधार फाउंडेशन, सोलापूर.आयुष्मान भारत योजनेत आता २ हजार ३९९ आजारांचा समावेश केला आहे. तसेच ४ हजार ५३७ हॉस्पिटल्स या योजनेत आहेत. जिल्ह्यातील मोठी खासगी रुग्णालये योजनेत असतील. अधिक लोकांपर्यंत लाभ पोहोचू शकेल. या योजनेच्या माध्यमातून आधुनिक उपचारदेखील करता येणार आहेत.- डॉ. ओमप्रकाश शेटे, अध्यक्ष, आयुष्मान भारत योजना, महाराष्ट्र राज्य