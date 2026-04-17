Mumbai Chennai Trains: मुंबई-चेन्नई दरम्यान १६ विशेष गाड्या; सोलापूर विभागातील स्थानकांमार्गे धावणार, काेणत्या स्थानकांवर थांबणार?

सोलापूर : प्रवाशांच्या मागणीनुसार व उन्हाळ्याच्या हंगामातील अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेऊन मुंबई आणि चेन्नई दरम्यान १६ उन्हाळी विशेष गाड्या चालविण्यात येणार आहेत. या उन्हाळी विशेष गाड्या सोलापूर विभागातील चार स्थानकांवर थांबणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई-चेन्नई सेंट्रल साप्ताहिक विशेष गाड्याच्या १६ फेऱ्या होणार आहेत. गाडी क्रमांक ०१०१५ ही साप्ताहिक विशेष गाडी १९ एप्रिल ते ७ जून या कालावधीत दर रविवारी मध्यरात्री १२.२० मिनिटांनी सीएसएमटी मुंबईहून सुटेल आणि त्याच दिवशी रात्री ११.३० मिनिटांनी चेन्नई सेंट्रलला पोहचेल. (८ फेऱ्या) गाडी क्रमांक ०१०१६ ही साप्ताहिक विशेष गाडी २० एप्रिल ते ८ जून या कालावधीत दर सोमवारी पहाटे ४ वाजता चेन्नई सेंट्रलहून सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४.१५ वाजता सीएसएमटी मुंबईला पोहोचेल. (८ फेऱ्या) या गाडीला दादर, ठाणे, कल्याण, लोणावळा, पुणे, दौंड, कुर्डुवाडी, सोलापूर, कलबुर्गी, वाडी, कृष्णा, रायचूर, मंत्रालयम रोड, आदोनी, गुंतकल, गुटी, ताडीपत्री, येर्रगुंटला, कडप्पा, राजमपेट, रेणिगुंटा, अरक्कोनम आणि तिरुवल्लूर हे थांबे आहेत. या गाडीची रचना १ वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, ६ वातानुकूलित तृतीय श्रेणी , ९ शयनयान श्रेणी, ४ सामान्य द्वितीय श्रेणी आणि २ द्वितीय श्रेणी-सह-गार्ड ब्रेक व्हॅन अशी आहे. प्रवाशांनी या सेवांचा लाभ घेण्याचे आवाहन रेल्वे विभागाने केले आहे.