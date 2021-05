आंतरजिल्हा, आंतरराज्य रस्ते मे अखेर बंदच !

सोलापूर : जिल्ह्यातील आंतरजिल्हा व आंतरराज्य सरहद्दीवरील 173 लहान-मोठे रस्ते (173 major and minor roads) वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. लोकांच्या येण्या- जाण्यावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. तरीही अत्यावश्‍यक सेवांसाठी ये-जा करणाऱ्या वाहनांसाठी 26 रस्ते (Roads) सुरू ठेवले जाणार आहेत. कडक संचारबंदीच्या (Sancharbandi) पार्श्‍वभूमीवर काढलेले आदेश 1 जूनच्या सकाळी सात वाजेपर्यंत कायम ठेवण्यात आल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते (Superintendent of Police Tejaswi Satpute) यांनी दिली. (173 major and minor roads on inter district and inter state border in solapur district have been closed for traffic)

जिल्ह्यातील पांगरी, बार्शी तालुका, अकलूज, करमाळा, सोलापूर तालुका, मंद्रूप, मंगळवेढा, सांगोला, अक्‍कलकोट उत्तर व दक्षिण आणि वळसंग पोलिस ठाण्याअंतर्गत 26 रस्ते सुरू ठेवले जाणार आहेत. वळसंग पोलिस ठाण्याअंतर्गत ढेंबरेवाडी- येडशी, शिराळा- येरमाळा, पिंपळवाडी- येरमाळा, पांगरी- ढेंबरेवाडी- येडशी, नारी- इंदापूर- उस्मानाबाद, बार्शी तालुका पोलिस ठाण्याअंतर्गत बार्शी- परांडा- भूम, अकलूज पोलिस ठाण्याअंतर्गत अकलूज- टेंभूर्णी, करमाळा पोलिस ठाणेअंतर्गत डिकसळ- भिगवण, कोर्टी- सावडी- राशीन, सोलापूर तालुका पोलिस ठाण्याअंतर्गत बार्शी ते सोलापूर रोडने वैरागमार्गे, तुळजापूर ते सोलापूर मुख्य हायवेरून, हैदराबाद रोडने तांदुळवाडीमार्गे मुख्य हायवेवरून, मंद्रूपअंतर्गत आरळी बंधारा, टाकळी (विजयपूर-रोड), मंगळवेढा पोलिस ठाण्याअंतर्गत सोंडीफाटा व उमदी जत, चडचण- हुलजंती- कात्राळ, नंदूर- कात्राळ- रेवतगाव, सांगोल्यातील शेरेवाडी- कटफळ- सांगोला, जुनोनी- सांगोला, लक्ष्मीनगर- सोनंद- सांगोला, अक्‍कलकोट तालुक्‍यातील अक्‍कलकोट ते सोलापूर, अक्‍कलकोट ते वागदरी, अक्‍कलकोट ते हन्नूर, दुधनी ते अफजलपूर, तडवळ ते सोलापूर आणि क्रांती चौक ते मेन रोड (वळसंग पोलिस ठाणे) हे रस्ते वाहतुकीसाठी सुरू राहणार आहेत.

