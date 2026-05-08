farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई!

पंढरपूर: राजकारण, समाजकारणा बरोबरच तितक्याच तळमळीने आणि मेहनतीने शेती व्यवसाय करणारे मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांनी केशर आंब्याची शेती यशस्वी केली आहे. पहिल्याच वर्षी बागेतून जवळपास 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन मिळाले आहे. राजकारणातील अनुभव थोडा कटू असला तरी शेतातील आंबराईने मात्र तो अधिक गोड केल्याची भावना दिलीप धोत्रे यांनी या निमित्ताने व्यक्त केली आहे. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .अत्यंत कष्टाने आणि तितक्याच जिद्दीने राजकारणात आलेले श्री.धोत्रे यांना लहान पणापासूनच शेतीची आवड आहे. वडीलोपार्जीत शेती कमी असल्याने त्यांनी करकंब व परिसरात शेतीचा विस्तार वाढवला आहे. यापूर्वी देखील शेतीमध्ये विविध प्रयोग केले आहेत. त्यानंतर आता केशर आंबा लागवडीचा प्रयोग यशस्वी केला आहे. .श्री.धोत्रे यांनी करकंब येथे खडकाळ माळरानामध्ये मागील तीन वर्षापूर्वी पाच एकर क्षेत्रावर केशर आंब्याची लागवड केली. लागवडीनंतर पाणी,खते यांचे योग्य व्यवस्थापन करुन माळरानावर आंबराई फुलवली. यावर्षी पाच एकरावरील झाडांना आंबे लगडले आहेत. रसाळ आणि चविला स्वमधूर असलेल्या केशर आंब्याची नुकतीच काढणी करण्यात आली. पाच एकरामध्ये सुमारे 15 ते 20 टन आंब्याचे उत्पादन मिळाले आहे. सध्या बाजारात केशर आंब्याला चांगली मागणी असल्याने सरासरी एक किलोला 100 रुपयांचा भाव मिळाला आहे. केशर आंबा शेतीतून श्री. धोत्रे यांना चांगले उत्पादन मिळाले आहे..याविषयी दिलीप धोत्रे यांनी सांगितले की, राजकीय जीवनात काम करत असलो तरी मूळपिंड शेतकरी आहे. शेतीची लहानपणापासून आवड आहे. त्यातूनच शेतीत विविध प्रयोग करण्याचा छंद आहे. तीन वर्षापूर्वी केशर आंबा लागवड केली. त्यातून यावर्षी 20 टन आंब्याचे उत्पादन झाले आहे. शेतातील पहिल्या केशर आंब्याची पेट लवकरच मी मनसेचे नेते राज ठाकरे यांना घेवून जाणार आहे..Maharashtra Education News: शिक्षण विभागाचा माेठा निर्णय! शिक्षकांसाठी वार्षिक ५० तास प्रशिक्षण सक्तीचे, गुणवत्तावाढीसाठी सरकारचे पाऊल...शेतातील वाण म्हणून आंब्याचे वाटपदिलीप धोत्रे यांचा सोलापूर जिल्ह्यात स्नेहपरिवार खूप मोठा आहे. शेतात पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर केशर आंब्याचे उत्पादन झाले आहे. शेतातील वाण म्हणून त्यांनी आंब्याची आपल्या मित्रपरिवार आणि स्नेहींना वाटप करुन मनाचा मोठेपणा दाखवला आहे. श्री.धोत्रे यांनी नेहमीच परोपकार दाखवतात. त्यातूनच त्यांनी आपल्या शेतात पिकलेल्या जवळपास दहा टन आंब्याचे मोफत वाटप करुन दानशूरपणा देखील दाखवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.