Solapur family Story: ३० वर्षे फुटपाथवर झोपले, पण मायेची वीण नाही उसवली; सोलापुरातील जांभळे कुटुंबाची मायेची गोष्ट, २९ माणसं, एकच चूल!

-प्रभुलिंग वारशेट्टीसोलापूर : आजच्या काळात जिथे सख्खे भाऊ जमिनीच्या गुंठ्यासाठी एकमेकांचे शत्रू होतात, 'प्रायव्हसी'च्या नावाखाली रक्ताची नाती दुरावतात; तिथे सोलापूरच्या निराळे वस्तीतील जांभळे कुटुंब जगाला माणुसकीचा वस्तुपाठ शिकवत आहे. या घरात तब्बल २९ जण एकत्र राहतात. या कुटुंबाने सोसलेला ३० वर्षांचा वनवास आजही डोळे पाणावणारा आहे..आज १९०० स्क्वेअर फुटांच्या सहा खोल्यांत वावरणाऱ्या या कुटुंबाने एकेकाळी फुटपाथवरील बोचरी थंडी सोसली आहे. सुमारे ६० वर्षांपूर्वी शिंदे चौकातील निकम वाड्यातील छोट्याशा खोलीत आई राजूबाई आणि वडील श्रीपती जांभळे यांचा पाच मुलांचा संसार सुरू झाला. पाय पसरायलाही जागा नव्हती. मुलांनी तब्बल ३० वर्षे घराबाहेरील किराणा दुकानाच्या कट्ट्यावर रात्री काढल्या. जागा कमी पडली तरी चालेल; पण मनं तुटू नयेत, या संस्कारांवरच हे कुटुंब तग धरून राहिले..राजूबाईंची शिकवण : 'चूल फुटली की घर फुटतं'स्व. राजूबाई जांभळे म्हणजे ज्यांनी हा सर्व कुटुंबाचा डोलारा बांधून ठेवला. त्यांनी 'परिस्थिती बदलेल, पण एकमेकांचा हात सोडू नका,' हा मंत्र मुलांना दिला. आजही २९ जणांच्या या मोठ्या कुटुंबात एकच स्वयंपाकघर आहे. ज्यात सर्वांसाठी एकत्र जेवण बनते. आर्थिक व्यवहार सुभाष आणि हभप बळीराम जांभळे हे 'माझं-तुझं' न करता 'आपलं' या भावनेतून सांभाळतात..पापड-चहा विक्रीतून विणलं भाग्याचं लेणंघरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वजण पापड व्यवसायात घाम गाळतात. कुणी पीठ मळतं, कुणी पापड लाटतं, तर कुणी विक्रीची धुरा सांभाळतं. पुरुष मंडळी चहाचा व्यवसाय करतात. कष्टाचे हात एकत्र आले की गरिबीही हार मानते, याचं हे जिवंत उदाहरण आहे..मीराचा टाळ अन् प्रतिपंढरीची प्रचितीघरातील २९ जण जेव्हा भजनात रंगून जातात, तेव्हा हे घर पंढरीच्या गाभाऱ्यासारखं भासू लागतं. दीड वर्षांची मीरा बोबड्या बोलांत अभंग गुणगुणत हाती टाळ धरते, तेव्हा घरातील प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकतं. राजूबाईंनी पेरलेलं संस्कारांचं बी आजही फळ देत असल्याची प्रचिती येते..आज लोकांकडे बंगले आहेत; पण माणसं नाहीत. आईने विठ्ठल भक्तीसोबतच माणसं जोडण्याची शिकवण दिली. ३० वर्षे कट्ट्यावर झोपलो, तेव्हा कळलं की शरीराला छतापेक्षा मायेच्या उबेची जास्त गरज असते.- हभप बळीराम जांभळे