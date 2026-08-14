Ashram Schools: ३७ आश्रमशाळांनी लाटले २.१३ कोटींचे भाडे! अतिरिक्त जागा दाखवून प्रकार; वसतिगृहाची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस

-विठ्ठल सुतारसोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या कारभारावर लेखापरीक्षणात गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. आश्रमशाळांनी अतिरिक्त जागा दाखवून तब्बल २ कोटी १३ लाख रुपयांचे इमारत भाडे घेतल्याचे लेखापरीक्षणातून समोर आले आहे. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने भाडे मंजूर केल्याचेही निदर्शनास आले असून, संबंधित वसतिगृहाची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. या प्रकरणात समाजकल्याण विभागासोबतच वित्त विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही लेखापरीक्षकांनी ताशेरे ओढले आहेत..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .टॅली, एमएससीआयटी प्रशिक्षणासाठी ८० लाखांची तरतूदमागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना टॅली व एमएससीआयटी प्रशिक्षण देण्यासाठी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, शासन निर्णयात अशा प्रशिक्षणाची तरतूद नसतानाही खर्च करण्यात आल्याचे लेखापरीक्षणात आढळले. प्रशिक्षणासाठी समाजकल्याण संचालकांची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. टॅली प्रशिक्षणासाठी ८४२ लाभार्थ्यांची निवड कोणत्या निकषावर करण्यात आली, याची कागदपत्रे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत..तसेच टॅली अभ्यासक्रम शासकीय आहे की खासगी, याचीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. निविदाधारकाकडून कपात करावयाची ७९ हजार ९९० रुपयांची दोन टक्के रक्कमही कपात करण्यात आलेली नाही..शिष्यवृत्ती, अनुदानाचे ४.१५ कोटी अखर्चित२०२३-२४ या वर्षात समाजकल्याण विभागास शिष्यवृत्ती व अनुदानापोटी प्राप्त झालेल्या रकमेपैकी ४ कोटी १५ लाख रुपये अखर्चित राहिले आहेत. शिक्षण व परीक्षा शुल्कासाठी २० लाख, माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ५५ लाख, पाचवी ते सातवीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींच्या सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीसाठी ३१.९१ लाख, आठवी ते दहावीतील विद्यार्थीनींच्या सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीसाठी ६९.२८ लाख आणि अनुसूचित जातीच्या वसतिगृहांना सहायक अनुदानासाठी २.३९ कोटी रुपये असे एकूण ४ कोटी १५ लाख रुपये खर्च झालेले नाहीत. याशिवाय आठवी ते दहावी शिक्षण घेणाऱ्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींच्या शिष्यवृत्तीचे २० लाख रुपयेही खर्च करण्यात आलेले नाहीत..२.९५ कोटींची ७४ कामे अद्याप अपूर्णअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या विकासासाठी २०२३-२४ मध्ये १ हजार ९१ कामे मंजूर करण्यात आली होती. त्यासाठी ५३ कोटी ७२ लाख रुपयांची तरतूद होती. यापैकी १ हजार १७ कामांवर ५० कोटी ७६ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र, ७४ कामे अद्याप अपूर्ण असूनत्यावर २ कोटी ९५ लाख रुपये अडकून पडले आहेत. अपूर्ण कामांची रक्कम शासनखाती जमा करणे अपेक्षित असतानाही ती जमा करण्यात आलेली नसल्याचे लेखापरीक्षणात स्पष्ट झाले..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.४० गावांमध्ये २.०६ कोटींच्या योजना...जलजीवन मिशन असतानाही ४० गावांत २ कोटी ६ लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये करमाळा तालुक्यातील ७, मंगळवेढ्यातील २८, माळशिरसमधील ५ तसेच सांगोला, पंढरपूर आणि अक्कलकोट तालुक्यांतील प्रत्येकी एका गावाचा समावेश आहे. २०१९-२० पासून जलजीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला दरडोई ५५ लिटर पाणी नळाद्वारे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. असे असतानाही अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे एकाच कामावर दुबार खर्च झाल्याची शक्यता लेखापरीक्षणातून व्यक्त करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.