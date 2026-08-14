सोलापूर

Ashram Schools: ३७ आश्रमशाळांनी लाटले २.१३ कोटींचे भाडे! अतिरिक्त जागा दाखवून प्रकार; वसतिगृहाची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस

37 Ashram Schools Claimed 2 Point 13 Crore Rent In Solapur: जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातील आश्रमशाळांनी अतिरिक्त जागा दाखवून २.१३ कोटींचे भाडे उकळल्याचा लेखापरीक्षणात पर्दाफाश; नियमबाह्य मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह, वसतिगृह मान्यता रद्दीची शिफारस
Solapur Zilla Parishad Audit Flags 2 Point 13 Crore Rent Paid To 37 Ashram Schools Over Additional Space Claims

Solapur Zilla Parishad Audit Flags 2 Point 13 Crore Rent Paid To 37 Ashram Schools Over Additional Space Claims

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सकाळ वृत्तसेवा
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-विठ्ठल सुतार

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या कारभारावर लेखापरीक्षणात गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. आश्रमशाळांनी अतिरिक्त जागा दाखवून तब्बल २ कोटी १३ लाख रुपयांचे इमारत भाडे घेतल्याचे लेखापरीक्षणातून समोर आले आहे. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने भाडे मंजूर केल्याचेही निदर्शनास आले असून, संबंधित वसतिगृहाची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. या प्रकरणात समाजकल्याण विभागासोबतच वित्त विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही लेखापरीक्षकांनी ताशेरे ओढले आहेत.

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