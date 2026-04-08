Solapur Zilla Parishad: पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवत ३७ विहिरींना परस्पर मंजुरी; साेलापूर जि. प. उपाध्यक्षांनी दिले चौकशीचे आदेश!

सोलापूर: उत्तर सोलापूर तालुक्यात तीन गावांतील ३७ विहिरींना पदाधिकाऱ्यांची कोणतीही संमती न घेता, परस्पर मंजुरी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यावर जि. प. उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत यांना याबाबतची तक्रार देत, या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करावा, मंजूर केलेल्या विहिरी रद्द कराव्यात, अशा सूचना केली आहे..उत्तर सोलापूर तालुक्यातील तीन गावांतील रोजगार हमी योजनेच्या ३७ विहिरींना २७ मार्च २०२६ रोजी मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ३० मार्च रोजी पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांची बैठक होती. बैठकीच्या आधी तीन दिवस ३७ विहिरींना मंजुरी देण्यात आली. याची माहिती पदाधिकाऱ्यांना देणे अपेक्षित असतानाही ही माहिती दडवून ठेवल्याची तक्रार पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. .यावर उपाध्यक्ष पवार यांनी ३७ विहिरींना परस्पर मंजुरी दिलीच कशी? याची माहिती पदाधिकाऱ्यांना का दिली नाही? बैठकीच्या आधी तीन दिवस मंजुरी देण्याची गडबड का केली याची चौकशी करावी, पंचायत समितीमधील दोन्ही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, याचा अहवाल आठवडाभरात सादर करावा, अशी सूचना उपाध्यक्ष पवार यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना केली आहे..तीन गावातील विहिरींना कशा मंजुरीलिपिक मुल्ला व कंत्राटी कर्मचारी तेलकर यांनी तालुक्यातील सर्व गावांमधील विहिरीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असताना तिऱ्हे, रानमसले व बीबी दारफळ या तीन गावांतीलच ३७ विहिरींना मंजुरी दिली आहे. इतर गावांतील विहिरींना का मंजुरी दिली नाही, याची कारणे काय आहेत, विशेष म्हणजे कंत्राटी कर्मचारी तेलकर यांना अधिकार नसताना त्यांनी कशी मंजुरी दिली असा प्रश्न उपाध्यक्ष पवार यांनी उपस्थित केला आहे. यावर दोन्ही कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशा सूचना उपाध्यक्षांनी दिल्या आहेत.