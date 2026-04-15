Solapur Sugar Mills : साेलापूर जिल्ह्यात साखर कारखानदारांना प्रशासनाचे अभय; चारशे कोटींहून अधिक थकीत, मोजक्याच कारखान्यांवर कारवाई!

उ. सोलापूर : सोमवारी पुणे येथे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची रक्कम थकवणाऱ्या तीन कारखान्यांवरील आरआरसी कारवाईसंदर्भात सुनावणी झाली. जिल्ह्यातील वीसहून अधिक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या उसाची रक्कम थकवली आहे. त्यांच्यावर तत्काळ आरआरसी कारवाईची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत असताना काही मोजक्याच कारखान्यांवर कारवाई होत असल्यामुळे प्रशासन राजकीय दबावापुढे झुकत असल्याचा आरोप होत आहे..सोलापूर जिल्ह्यात गतवर्षी ऊस गळीत केलेल्या ३४ पैकी पाच ते सहा कारखान्यांनी उसाची पूर्ण रक्कम दिली आहे. उर्वरित कारखान्यांनी अद्याप उसाची रक्कम दिलेली नाही. काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या उसाची रक्कम न देता ती दिली असल्याची खोटी माहिती प्रशासनाला दिल्याचाही दावा केला जात आहे..गतवर्षी भैरवनाथ शुगर प्रकरणात हा प्रकार उघडकीस आला होता. यावर्षीही कित्येक कारखान्यांनी बोगस आकडेवारी सादर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जात आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची उसाची रक्कम थकल्यामुळे कित्येक कुटुंबांसमोर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विवंचना निर्माण झाली आहे. असे असतानाही या कारखान्यांवर ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. अपवाद वगळता बहुतांश कारखानदार वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत..आरआरसी कारवाईसंदर्भात मागील महिन्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने सोलापूरच्या विभागीय साखर कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रशासनाने १० मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांच्या थकीत रकमेबाबत ठोस व कठोर कारवाई होईल, असे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र राजकीय दबावामुळे प्रशासनाला भूमिका घेता आली नाही. या संदर्भात संघटनेच्या वतीने पुन्हा एकदा उग्र आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे..साखर आयुक्त सध्या पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रक्रियेत निरीक्षक असल्यामुळे त्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने थकीत एफआरपीबाबत सुनावणी घेतली आहे. उसाची रक्कम थकवणाऱ्या कारखान्यांबाबत टप्प्याटप्प्याने कारवाई सुरू आहे.- प्रकाश अष्टेकर, सहसंचालक, साखर कार्यालय.शेतकऱ्यांच्या कोट्यवधींच्या रकमा थकीत आहेत. जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. असे असताना प्रशासन मात्र कागदी घोडे नाचवण्यात व्यस्त आहे. याबाबत शेतकरी संघटनेच्या वतीने लवकरच मोठ्या स्वरूपाचे आंदोलन उभे केले जाईल.- विजय रणदिवे, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना