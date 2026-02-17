Pandharpur Corridor Project: पंढरपूर कॉरिडॉरची अर्थसंकल्पात घोषणा शक्य; पूर्वतयारी पूर्ण, ४ हजार कोटींच्या प्रकल्पाने बदलणार पंढरपूरचे रूप!

प्रमोद बोडकेसोलापूर : संपूर्ण महाराष्ट्राला आध्यात्मिक धाग्याने बांधून ठेवणाऱ्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या विकासाकडे राज्य सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. वाराणसीतील काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या धर्तीवर पंढरपुरात भव्य कॉरिडॉर उभारण्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी पूर्ण झाली असून, येत्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून (ता. २३) सुरू होत आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प ६ मार्च रोजी मांडला जाणार आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाने कॉरिडॉरसाठी आवश्यक असलेली पूर्वतयारी पूर्ण केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने पंढरपूर कॉरिडॉरला डिसेंबरमध्येच मान्यता दिली आहे. आता हा प्रस्ताव पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. डिसेंबर ते ९ फेब्रुवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व आचारसंहिता होती, त्यामुळे पंढरपूर कॉरिडॉरचा विषय मागे पडला होता..आता निवडणुका संपल्याने या कॉरिडॉरला पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता आहे. पंढरपुरात आलेला भाविक येथील सुविधा पाहून नेहमी खंत व्यक्त करतो. तिरुपती सुधारले, शिर्डी आणि शेगावही सुधारले; पंढरपूर कधी सुधारणार? अशी असलेली भाविकांची खंत पंढरपूर कॉरिडॉरच्या माध्यमातून दूर केली जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पंढरपूरचे जिव्हाळ्याचे नाते आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थमंत्री म्हणून यंदा बजेट सादर करणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील विठुरायाच्या भाविकांना बजेटमधून ते गिफ्ट देण्याची शक्यता आहे..चार हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पमंदिर परिसरातील सुमारे ६.५ हेक्टर क्षेत्रात कॉरिडॉर साकारला जाणार असून, सुमारे ७०० मालमत्ता बाधित होणार आहेत. बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी २०० कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा प्रस्ताव दिला आहे. सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे पंढरपूरचा चेहरा-मोहरा बदलण्याबरोबरच आध्यात्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...आषाढीपूर्वी कामांना गती देण्याचा प्रयत्नपंढरपुरात वारीसाठी येणाऱ्या भाविकांना कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी ६५ कोटी रुपये देण्याची मागणी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निधीसाठी सकारात्मकता दर्शविली आहे. आषाढीपूर्वी पंढरपुरातील आवश्यक कामांना गती देण्याचे नियोजन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी केले आहे. यंदाच्या आषाढीपूर्वी पंढरपुरातील अनेक महत्त्वाची कामे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.