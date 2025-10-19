सोलापूर : शहरातील बालमावळ्यांनी शिवस्मारकाच्या प्रांगणात ४५ किल्ले साकारले आहेत. शिवस्मारकाच्या वतीने आयोजित केलेल्या किल्ले बांधणी स्पर्धेचे रविवारी (ता. १९) सायंकाळी ५ वाजता उद्घाटन होणार आहे. यावेळी रायगडासह अनेक किल्ल्यांचे वास्तुविशारद हिरोजी इंदलकर यांचे वंशज संतोष इंदलकर यांची उपस्थिती असणार आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.११ नोव्हेंबर रोजी या स्पर्धेचे बक्षिस वितरण होणार आहे. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक मंडळ (शिवस्मारक)च्या वतीने गुरुवार (ता.१६) ते रविवार (ता. १९) या कालावधीत किल्ले बांधणी स्पर्धा होत आहे. प्रत्येक गटाला १० चौरस फुटाची जागा देण्यात आली असून वीटा, माती व पाणी देण्यात आले आहे. एका गटात दहा विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे..तीन गटात ही स्पर्धा असून मुलांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कोणत्याही किल्ल्याचे प्रतिरूप बनवणे अपेक्षित आहे. रविवारी संतोष इंदलकर यांच्या उपस्थितीत परीक्षण होईल. त्यानंतर २० ऑक्टोबरपासून हे प्रदर्शन नागरिकांसाठी खुले असणार आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.अशी आहेत बक्षिसेया स्पर्धेत ३० शालेय गट, पाच महाविद्यालयीन गट व १० खुले गट स्पर्धेत उतरलेले आहेत. स्पर्धेसाठी पाच हजार रुपये रोख रकमेचे पहिले बक्षिस आहे तर तीन हजार रुपयांचे द्वितीय तर दोन हजार रुपयांचे तृतीय बक्षिस आहे. सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. प्रत्येक सहभागी गटालाही सहभाग प्रमाणपत्र व स्मृतीचिन्ह देण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.