Maratha Reservation: मराठा आंदोलनातील ५६ गुन्हे मागे; राज्य सरकारने पुन्हा मागविली पोलिसांकडून माहिती, जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर हालचाली

सोलापूर : आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मराठा बांधवांनी रस्त्यांवर उतरून आंदोलने केली. यात सोलापूर शहरात सात आणि ग्रामीणमध्ये ६० गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील एकूण ५६ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. दरम्यान, १ जून रोजी राज्याच्या गृह विभागाने तातडीने सर्वच पोलिस आयुक्त व पोलिस अधीक्षकांकडून तातडीने याची माहिती मागविली. परंतु, हीच माहिती यापूर्वी देखील दिलेली होती, तरीही पुन्हा तीच माहिती मागविल्याची चर्चा पोलिसांमध्ये ऐकायला मिळाली..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरुन पुन्हा एकदा रखरखत्या उन्हातच एल्गार पुकारला होता. राज्य शासनाचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व आमदार प्रसाद लाढ यांच्या मध्यस्थीतून जरांगे पाटील यांनी आंदोलन एका दिवसात मागे घेतले. या पार्श्वभूमीवर १ जून रोजी राज्याच्या पोलिस महासंचालक कार्यालयाने सर्व शहरांमधील पोलिस आयुक्त, ग्रामीणमधील पोलिस अधीक्षकांकडून मराठा आंदोलकांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची अद्ययावत माहिती मागविली. .त्याच दिवशी दुपारी चार वाजेपर्यंत माहिती पोलिस महासंचालक कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर पाठविण्याचेही आदेश दिले. मात्र, अशीच माहिती यापूर्वी दोन-तीनवेळा पोलिसांनी पाठविलेली आहे. मागे पाठविलेल्या माहितीत आणि आता पाठविलेल्या माहितीत फार काही फरक नाही, तरीही मराठा आंदोलकांवरील गुन्ह्यांची माहिती नव्याने मागविली. .यात एकूण दाखल गुन्हे, तपासावरील गुन्हे, न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल गुन्हे, अंतिम अहवाल सादर गुन्हे, मागे घेतलेले गुन्हे आणि गुन्हे मागे घेण्यासाठी समितीने शिफारस केलेले गुन्हे आणि शिफारस न केलेल्या गुन्ह्यांची संख्या होती. राज्यभरात १४ एप्रिल २०२६ पर्यंत मराठा आंदोलकांवर एकूण ९६१ गुन्हे दाखल असून त्यापैकी ७३३ गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्यापैकी ५८३ गुन्हे मागे घेण्यात आले असून त्यात सोलापूर शहर-ग्रामीणमधील ५६ गुन्ह्यांचा समावेश असल्याची नोंद पोलिसांकडे आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.मराठा आंदोलकांवरील गुन्ह्यांची स्थितीसोलापूर शहरात दाखल गुन्हे ः ७ गुन्हेमागे घेतलेले गुन्हे ः ७ग्रामीणमध्ये दाखल गुन्हे ः ६०मागे घेतलेले गुन्हे ः ४९अंतिम अहवाल सादर ः ११ गुन्हे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.