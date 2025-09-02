सोलापूर

Solapur News:'निजामशाहीत असलेल्या ‘त्या’ ५८ गावांचा पुन्हा संघर्ष'; मराठवाड्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यास उभा करावा लागणार स्वतंत्र लढा

“Historic 58 Villages in Nizam Territory: निजामशाहीतील गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी प्रत्येक गावात लोकसंख्येच्या प्रमाणात काँक्रिटचे अष्टकोनी आड बांधण्यात आले. या ५८ गावांपैकी काही गावात आजही हे आड वापरात आहेत. काही ठिकाणी बुजले आहेत. काही ठिकाणी वापराविना पडून आहेत.
“Historic 58 Villages in Nizam Territory; Hyderabad Gazette Issue Raises Tensions”
“Historic 58 Villages in Nizam Territory; Hyderabad Gazette Issue Raises Tensions”Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : मुंबईत सुरू असलेले मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर पोचले असून, हैदराबाद व सातारा गॅझेट लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू होण्याचा निर्णय झाल्यास निजामशाहीत समाविष्ट असलेली सोलापूर जिल्ह्यातील ५८ गावांना याचा लाभ होऊ शकतो. दोन वर्षांपासून याबाबत पाठपुरावा सुरू असून हा विषय शिंदे समितीसमोर मांडण्यात आलेला आहे. यासाठी आता पुन्हा पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचे मत मराठा आंदोलक पंडित ढवण यांनी व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Villages
Hyderabad
Movement
district
political struggle
Solapur
Marathwada Gazetteer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com