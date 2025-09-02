Solapur News:'निजामशाहीत असलेल्या ‘त्या’ ५८ गावांचा पुन्हा संघर्ष'; मराठवाड्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यास उभा करावा लागणार स्वतंत्र लढा

सोलापूर : मुंबईत सुरू असलेले मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर पोचले असून, हैदराबाद व सातारा गॅझेट लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू होण्याचा निर्णय झाल्यास निजामशाहीत समाविष्ट असलेली सोलापूर जिल्ह्यातील ५८ गावांना याचा लाभ होऊ शकतो. दोन वर्षांपासून याबाबत पाठपुरावा सुरू असून हा विषय शिंदे समितीसमोर मांडण्यात आलेला आहे. यासाठी आता पुन्हा पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचे मत मराठा आंदोलक पंडित ढवण यांनी व्यक्त केले. .North India Rain Update : 'उत्तर भारतात पावसाचा जोर कायम'; भूस्खलनाच्या घटनांत पाच जणांचा मृत्यू, राजस्थानात मुसळधार.याबाबत आझाद मैदानावर मनोज जरांगे-पाटील यांची सोलापूरच्या मराठा आंदोलकांनी भेट घेतली. यामध्ये मुंबईचे ॲड. आशिष गायकवाड, मोहोळचे ॲड. श्रीरंग लाळे, प्रा. श्रीमंत कोकाटे, साताऱ्याचे राजेंद्र निकम व इतर अभ्यासकांसोबत चर्चा झाली. ॲड. श्रीरंग लाळे यांनी चर्चेदरम्यान हैदराबाद संस्थानमधून जिल्ह्यात समाविष्ट झालेल्या ५८ गावांच्या कुणबी नोंदीबाबत चर्चा केली. हैदराबाद गॅझेटमध्ये या ५८ गावांच्या नोंदींचा समावेश करण्याच्या अनुषंगाने मागणी केली पाहिजे, अशी ही विनंती केली..या ५८ गावांबाबत पंडित ढवण यांनी काही महत्त्वाचे दस्तऐवज उपलब्ध करून दिले आहेत. मोहोळ तालुक्यातील मराठा आंदोलक यासंदर्भात सक्रियपणे कार्यरत आहेत. इतर तालुक्यातील गावांमध्येही जनजागृती होणे आवश्यक आहे..विस्मृतीत गेलेले अष्टकोनी आडनिजामशाहीतील गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी प्रत्येक गावात लोकसंख्येच्या प्रमाणात काँक्रिटचे अष्टकोनी आड बांधण्यात आले. या ५८ गावांपैकी काही गावात आजही हे आड वापरात आहेत. काही ठिकाणी बुजले आहेत. काही ठिकाणी वापराविना पडून आहेत. असेच आड मराठवाड्यातील हैदराबाद संस्थानमधील प्रत्येक गावात आढळतात..५८ गावांची यादीउत्तर सोलापूर तालुका : भागाईवाडी, कौठाळी, साखरेवाडी, कळमण, पडसाळी, वांगी, इंचगाव, रानमसले, बीबीदारफळ,शिवणी, नान्नज, मोहितेवाडी, गरलाचीवाडी (या गावाचा उल्लेख अद्याप स्पष्ट झाला नाही)बार्शी तालुका : शेलगाव, श्रीपतपिंपरी, मानेगाव (थो.) भोईंजे, शेंद्री, वांगरवाडी, इर्ले, रऊळगाव, मुंगशी (वा.) सासुरे,तावरवाडी, बोरगाव, माढा तालुका : अंजनगाव, जामगाव, केवड, चव्हाणवाडी, हटकरवाडी, कापसेवाडी, धानोरा, बुद्रूकवाडी, पंचफूलवाडी, खैराव, रिधोरे, उपळाई, सुलतानपूर, मोहोळ तालुका : आष्टे, पोफळी, विरवडे (खु) चिखली, यल्लमवाडी, पवारवाडी, बोपले, एकुरके, मनगोळी, भैरववाडी, वाळूज, देगाव, घोरपडी, डिकसळ, खुनेश्वर, भोयरे, मसले-चौधरी, दक्षिण सोलापूर तालुका : वरळेगाव.Sangamner Crime: खताळांकडून मुलाची फसवणूक; प्रसाद गुंजाळच्या आईची पोलिसात तक्रार, दबावाचा आरोप.वळ आरक्षणासाठी म्हणूनच नव्हे तर कायमस्वरूपीच या ५८ गावांनी मराठवाडामुक्तीच्या इतिहासाच्या आठवणी जाग्या ठेवल्या पाहिजेत. देश स्वतंत्र झाला तरी १७ सप्टेंबर १९४८ पर्यंत ही गावे पारतंत्र्यात होती. त्यानंतरही हैदराबाद स्टेट व धाराशिव जिल्ह्यातच होते. २३ जानेवारी १९५० रोजी ही ५८ गावे सोलापूर जिल्ह्यात समाविष्ट झाली आहेत. या गावांमध्ये मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन देखील साजरा होणे आवश्यक आहे.- सतीश कदम, मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे अभ्यासक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.