माेठी बातमी! साेलापूर जिल्ह्यातील ६०० आपले सरकार सेवा केंद्र ‘लॉक’; केंद्र चालक झाले अस्वस्थ, नेमकं काय कारण?

सोलापूर: गावातील नागरिकांना पॅनकार्ड, शासकीय योजनांच्या लाभाचे अर्ज, विविध विमा योजना, रिचार्ज, वाहन चालविण्याचा परवाना अशा सेवा गावातील आपले सरकार सेवा केंद्रातून (सीएससी) दिल्या जातात. पीकविमा भरणे, अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक संकटातील शेतकऱ्यांचे अर्ज भरणे अशीही कामे येथून होतात. पण, आता ज्या केंद्र चालकाने एक वर्षापूर्वी केंद्र सुरू केले, त्यांची पडताळणी केली जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ६०० केंद्रांचे आयडी लॉक करण्यात आले आहेत..आपले सरकार सेवा केंद्र चालक असल्याचा बनावट आयडी, बॅनर लावून अनेकांनी शासनाचीच फसवणूक केली आहे. शासकीय योजनांचे अर्ज भरताना बनावट केंद्र चालक निश्चित रकमेपेक्षा जास्त रक्कम घेतात. या तक्रारींच्या अनुषंगाने आता नव्याने सीएससी केंद्रास मान्यता घेतलेल्या (एक वर्षापर्यंत) सर्वांचीच पडताळणी केली जात आहे. त्यासाठी त्या केंद्र चालकांना स्वत:ची पोलिसांच्या माध्यमातून चारित्र्य पडताळणी देखील करून घ्यावी लागणार आहे. .केंद्राबाहेर ग्राहकांना कोणकोणत्या सेवा दिल्या जातात, याचा बॅनर, केंद्रातील संगणक असल्याचा फोटो, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, गाव, तालुका, जिल्ह्याची माहिती, आयडी क्रमांक द्यावा लागणार आहे. पडताळणीनंतर संबंधित 'सीएससी' चालकांचा आयडी सुरू केला जाणार आहे. परंतु, त्यासाठी किती कालावधी लागेल, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. त्यामुळे त्या गावातील नागरिकांना दुसऱ्या केंद्रांमध्ये जाऊन स्वत:ची कामे करून घ्यावी लागणार आहेत..एक वर्षाच्या सीएससी केंद्र चालकांच्या आयडीची पडताळणी केली जात आहे. त्यासाठी त्यांना केंद्राबाहेरील सीएससी बॅनर, आतील फोटो, चारित्र्य पडताळणी आणि सीएससी केंद्राचा आयडी अशी कागदपत्रे जोडून पाठवायची आहेत.- सोमेश भोसले, सहायक व्यवस्थापक, सीएससी केंद्र.नव्या 'सीएससी'ला मान्यता बंदसोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमध्ये सध्या नऊ हजारांवर आपले सरकार सेवा केंद्रे आहेत. २०१५ ते २०१९ पर्यंत ही केंद्रे बंद होती. त्यानंतर २०२५ पर्यंत मान्यता देणे सुरू होते. पण, आता पुन्हा मान्यता देणे बंद करण्यात आले आहे. ऑनलाइन अर्ज करायचे संकेतस्थळच बंद झाले आहे.