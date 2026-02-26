सोलापूर

Pandharpur News: पंढरपूर नगरपालिकेकडे साडेसहा कोटींची पाणी पट्टी थकीत; जलसंपदा विभागाने दिला सात दिवसांचा अल्टिमेट!

Water supply arrears crisis in Pandharpur Maharashtra: पंढरपूर नगरपालिकेवर जलसंकटाची टांगती तलवार; सात दिवसांत थकबाकी न भरल्यास पाणी पुरवठा बंद
Officials at Pandharpur Municipal Council amid discussions after a 7-day ultimatum over pending water dues.

सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर: पंढरपूर नगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे जलसंपदा विभागाची तब्बल सहा कोटी 50 लाख रूपयांची थकबाकी आहे. थकबाकी वसुलीसाठी जलसंपदा विभागाने तगादा लावला आहे.

