सोलापूर

Solapur News: सोलापुरातील ६५ हजार भक्त झाले पोरके; अहमदाबादमध्ये पहिल्या महिला महामंडलेश्वर माँ गीता भारती यांचे महानिर्वाण!

Maa Geeta Bharti mahasamadhi in Ahmedabad: सोलापुरातील ६५ हजार भक्तांचे मार्गदर्शक माँ गीता भारती यांचे महानिर्वाण
Solapur Devotees Orphaned After Mahasamadhi of Maa Geeta Bharti

Solapur Devotees Orphaned After Mahasamadhi of Maa Geeta Bharti

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : आध्यात्मिक क्षेत्रातील दीपस्तंभ आणि जुनी पंचायती निर्वाणी आखाड्याच्या प्रमुख, पहिल्या महिला महामंडलेश्वर माँ गीता भारती (संतोषी पुरी माता) यांचे गुजरातमधील अहमदाबाद येथे वयाच्या ८५ व्या वर्षी महानिर्वाण झाले. सोलापूरसह देशभरात पसरलेल्या लाखो अनुयायांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मंगळवारी दुपारी ३ वाजता अहमदाबाद येथे धार्मिक विधींनुसार त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करणार आहेत.

Loading content, please wait...
death
district
devotees
Solapur
Ahmedabad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com