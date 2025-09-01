Solapur Crime: आठ वाळू माफिया, दोन हातभट्टी विक्रेते तडीपार; पोलिस अधीक्षकांची मोठी कारवाई, हद्दपार केलेल्यांवर पोलिसांचे विशेष लक्ष

पंढरपूर : पंढरपूर शहर व तालुक्यातील आठ वाळू माफियांच्या टोळीला पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी एक वर्षासाठी तडीपार केले आहे. दुसरीकडे सोलापूर तालुका पोलिस ठाण्याकडील दोन अवैध हातभट्टी व्यावसायिकांवरही तडीपारीची कारवाई करण्यात आली आहे..PM Narendra Modi: ‘नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रत्येकाचे मन दुःखी’: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; स्वदेशीचा अंगीकार करण्याचे आवाहन.भीमा नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा करून वाळूची वाहतूक करणे, शासकीय कामात अडथळा आणणे, धमकी देणे अशा गुन्ह्यातील संशयित आरोपी पंकज पांडूरंग कोळेकर, हिंमत अनिल कोळेकर, विनोद अर्जुन कोळेकर, संतोष दगडू चव्हाण (सर्वजण रा. कोळेकर वस्ती, गुरसाळे, ता. पंढरपूर ) आणि आकाश उर्फ अक्षय भगवान घाडगे (रा. देगाव, ता. पंढरपूर), धनाजी रामचंद्र शिरतोडे (रा. गुरसाळे, ता. पंढरपूर), महेश दिगंबर शिंदे (रा. सहयाद्री नगर, इसबावी, ता. पंढरपूर), सोमनाथ अरुण लोंढे (रा. कौठाळी, ता. पंढरपूर) या आठ वाळू माफियांना एक वर्षासाठी सोलापूर जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले आहे. .पंढरपूर तालुका पोलिसांनी ३१ ऑगस्ट रोजी त्यांना ताब्यात घेऊन त्या सर्वांना दुसऱ्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये सोडण्यात आले आहे. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, पोलिस उपअधीक्षक प्रशांत डगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंढरपूर तालुका पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक टी. वाय. मुजावर, उपनिरीक्षक भारत भोसले, विक्रम वडणे, दत्तात्रय तोंडले, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक विजू गायकवाड, आबा शेंडगे यांनी पार पाडली..Solapur News: 'साेलापूर जिल्ह्यात ११ नगरपरिषदांसाठी १७२ हरकती'; प्रारूप प्रभाग रचना, उपजिल्हाधिकारी निऱ्हाळी यांची नियुक्ती.अवैध हातभट्टी व्यावसायिकांवरही कारवाईसोलापूर तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील टोळीप्रमुख संतोष बंडु चव्हाण व यशवंत बंडु चव्हाण (दोघेही रा. गुळवंची, ता. उत्तर सोलापूर) यांच्याविरुध्द सोलापूर तालुका पोलिसांत अवैधरित्या हातभट्टी दारू बनवून विक्री करणे, दारूची माहिती पोलीसांना दिल्याच्या संशयातून घातक हत्याराने इच्छापुर्वक दुखापत करणे, असे गंभीर गुन्हे दाखल होते. पोलिस निरीक्षक राहुल देशपांडे यांनी त्या दोघांच्या तडीपारीचा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षकांकडे पाठविला होता. पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी सुनावणी घेवून त्या दोघांना सोलापूर जिल्ह्यातून हद्दपार केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.