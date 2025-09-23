सोलापूर

Rain Update: पावसाचा हाहाकार! ९० जण मंदिरात अडकले, महसूल कर्मचाऱ्यांचाही समावेश!

Solapur Rain Update: पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाचा कहर, ९० जण मंदिरात अडकले आहेत. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत.
Rain Update: पावसाचा हाहाकार! ९० जण मंदिरात अडकले, महसूल कर्मचाऱ्यांचाही समावेश!
Sandip Kapde
Updated on

पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. जनजीवन विस्कळीत झाले असून पुरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील म्हाड्यात सीना नदीचे पाणी गावात शिरले. ८ ते १० गावांमध्ये पाणी शिरले असून शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. गावांना जोडणारे रस्ते देखील पाण्याखाली गेले आहेत.

Loading content, please wait...
rain
rain damage crops
NDRF
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com