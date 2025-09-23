Rain Update: पावसाचा हाहाकार! ९० जण मंदिरात अडकले, महसूल कर्मचाऱ्यांचाही समावेश!

पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. जनजीवन विस्कळीत झाले असून पुरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील म्हाड्यात सीना नदीचे पाणी गावात शिरले. ८ ते १० गावांमध्ये पाणी शिरले असून शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. गावांना जोडणारे रस्ते देखील पाण्याखाली गेले आहेत..करमाळा तालुक्यातील संगोबा मंदिरात ९० नागरिक अडकले आहेत. तहसीलदार शिल्पा ठोकळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना व्हिडिओ कॉलद्वारे परिस्थितीची माहिती दिली. एनडीआरएफ आणि बोटींच्या सहाय्याने पुरात अडकलेल्या नागरिकांसाठी बचावकार्य राबवले जाणार असल्याची माहिती तहसीलदार शिल्पा ठोकळे यांनी दिली आहे..सीना नदीला मोठ्या प्रमाणात पूरसीना नदीला मोठ्या प्रमाणात पूर आला असून अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. रावातील महिला आणि इतर नागरिक अडकले असून त्यात महसूल कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाने हाहाकार माजवला आहे. धरणे भरल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विसर्ग देखील सुरू आहे आणि त्यामुळे पुरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे..Akkalkot Rain Update:'अक्कलकोटला मुसळधार पावसाची बॅटिंग'; चार ठिकाणचे रस्ते बंद; पितापूर, शिरसी पुलावर पुन्हा पाणी.जायकवाडी धरणाचे आपत्कालीन दहा दरवाजे उघडलेछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी धरणाचे आपत्कालीन दहा दरवाजे उघडण्यात आले आहेत.सध्या धरणाचे सर्व २७ दरवाजे उघडे असून यंदाच्या पावसाळ्यातील सर्वात मोठा विसर्ग आज सुरू आहे. धरणातून गोदावरी पात्रात एक लाख तीन हजार क्यूसेक्स पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे..सतर्कतेचा इशारात्यामुळे गोदावरी नदी धोक्याची पातळी ओलांडण्याची शक्यता असून छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यातील नदीकाठावरील गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..Solapur Sina River: 'सीना नदीचे रौद्ररूप; दहा गावांचा संपर्क तुटला'; वीस गावात पुराचे पाणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.