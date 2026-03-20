Solapur News: ऊसबिले लांबणीवर; साेलापूर जिल्ह्यात ९५० कोटी थकीत; साखरेचा गोडवा कागदावरच उरला, एफआरपीच्या आड शेतकऱ्यांची फसवणूक!

-प्रदीप बोरावके माळीनगर: सोलापूर जिल्ह्यातील साखर उद्योगाचा गोडवा कागदावरच उरला असून, प्रत्यक्षात मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. जिल्ह्यातील ३४ साखर कारखान्यांपैकी तब्बल ३१ कारखान्यांकडे १५ मार्चअखेर सुमारे ९५० कोटी रुपयांची ऊसबिले थकीत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे..शेतकरी संघटनांच्या तीव्र आंदोलनानंतर कारखान्यांनी पहिला हप्ता २५०० ते ३०२५ रुपये जाहीर केला होता. मात्र, आता तेच कारखाने एफआरपीच्या आड दडून शेतकऱ्यांना कमी रक्कम देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विशेष म्हणजे, एफआरपी ही साखर उताऱ्यावर ठरते आणि अनेक कारखान्यांमध्ये ती जाहीर केलेल्या पहिल्या हप्त्यापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे जाहीर केलेल्या दराचा विसर कारखानदारांना पडल्याचे चित्र दिसत आहे..कायद्यानुसार उसाचे गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना संपूर्ण ऊसबिले अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यासाठी कारखान्यांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. फेब्रुवारीअखेर जिल्ह्यात १ कोटी ५७ लाख ५० हजार ६७५ मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले होते. त्यापोटी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ३ हजार ६४३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. एफआरपीनुसार २६ कारखान्यांकडे ४३२ कोटी रुपये थकीत आहेत. असे असले तरी, कारखान्यांनी जाहीर केलेल्या पहिल्या हप्त्यानुसारची सुमारे ९५० कोटी रुपयांची ऊसबिले अडकली आहेत..या विलंबामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत असून, शेतीचे पुढील नियोजन ठप्प झाले आहे. शून्य टक्के दराने घेतलेले पीककर्ज मार्चअखेर भरण्याची वेळ आली असताना ऊसबिले न मिळाल्याने कर्जफेडीची चिंता वाढली आहे. वेळेत कर्जफेड न झाल्यास व्याजाचा बोजा वाढेल, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे..जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी संतप्त असून, लवकरच तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. सरकार व प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कायदेशीर मुदतीचे पालन न करणाऱ्या कारखान्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा ऊस उत्पादकांचा उद्रेक अनिवार्य ठरण्याची चिन्हे आहेत..मागील महिन्यात आंदोलन केल्यानंतर १० मार्चपर्यंत आरआरसी कारवाई करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. यासंदर्भात जिल्ह्यातील १७ कारखान्यांच्या सुनावण्या झाल्या आहेत.आंदोलनानंतर १०० कोटी थकीत एफआरपीत घट झाली आहे. शेतकऱ्यांना शंभर टक्के एफआरपी मिळण्यासाठी कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास प्रशासनास भाग पाडू. ठरल्याप्रमाणे ऊसबिले मिळण्यासाठी १ एप्रिलनंतर कारखान्यांवर मोर्चा काढून तीव्र आंदोलन करणार आहोत.- विजय रणदिवे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सोलापूर.शेतकऱ्यांनी कारखानदारांच्या विरोधात लढा उभा करून कारखान्यांनी जाहीर केलेल्या पहिल्या हप्त्यानुसारची ऊसबिले मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसू नये. शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन त्यासाठी तीव्र लढा उभा करणार आहे. शेतकऱ्यांनी आता सजग होण्याची वेळ आली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी गावगाड्यातील राजकारणातून राजकीय नेतृत्वास न मानता रस्त्यावरची लढाई करण्याची तयारी ठेवावी. शेतकरी संघटित होत नसल्याचा फायदा कारखानदार उचलत आहेत.- प्रा. सुहास पाटील, सदस्य, ऊसदर नियंत्रण मंडळ.केंद्र सरकार दरवर्षी एफआरपी वाढवते. मात्र, महागाई वाढेल या भीतीने साखरेचे दर (एमएसपी) वाढवत नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ झालेली नाही. बहुतांश कारखान्यांना खर्च भागवण्याकरिता पुढील वर्षी उत्पादित होणाऱ्या साखर, बगॅस, मोलॅसिसवर कोट्यवधी रुपये ॲडव्हान्स उचलून मागील वर्षीची देणी द्यावी लागत आहेत. अशात गाळप हंगामाचे दिवस घटत चालले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांचे अर्थकारण कोलमडले आहे.- समीर सलगर, कार्यकारी संचालक, सिद्धेश्वर साखर कारखाना, सोलापूर.