९६ वर्षांपूर्वी जयपूरहून घडवून आणली राम, लक्ष्मण, सीता अन् हनुमानाची मूर्ती; कुर्डुवाडीतील मंदिरातील करपे मारूतीची काय आहे कथा?

-विजयकुमार कन्हेरे कुर्डुवाडी : येथे श्रीराम मंदिर उभे करणाऱ्या हिंदू देवालय संस्थेचे यंदाचे शतकमहोत्सवी स्थापना वर्ष आहे. तर श्रीरामजन्मोत्सव साजरा करण्याचे यंदाचे ९६ वे वर्ष आहे. या मंदिरात श्रीराम, सीतामाई, श्रीलक्ष्मण, श्रीहनुमान यांच्या मूर्ती त्याकाळी जयपूरहून घडवून आणलेल्या आहेत. येथे वर्षभर प्रवचन, व्याख्यान, कीर्तन, अन्नदान यासह विविध धार्मिक कार्यक्रम भक्तीभावाने साजरे होतात..अध्यक्ष अशोक सुरवसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार येथील तत्कालिक भाविक रहिवाशांना नित्य उपासनेसाठी देवस्थान असावे या उद्देशाने श्री दत्त भजनी मंडळ यांच्या विचार मंथनातून '' श्री राम मंदिर'' स्थापन करण्याचे निश्चित झाले. त्यासाठी कुर्डुवाडी बार्शी लाईट रेल्वे वसाहतीतील नागरिकांनी तत्कालिन वरिष्ठ अधिकारी कै. दत्तात्रय लक्ष्मण आजरेकर यांच्यामार्फत रेल्वे अधिकारी जे डब्लू इव्हाज एजंट यांच्याकडे प्रस्ताव मांडला. .होम बोर्डाकडून मंजुरी आणून मंदिराकरीता १५० × १५० चौरस फूट जमीन मिळाली. १९२६ रोजी ''हिंदू देवालय संस्था'' नावाने नोंदणी करण्यात आली. प्रथम गाभारा व सभामंडप तयार झाला. येथील हिंदू देवालय संस्थेच्या श्रीराम मंदिराची स्थापना १९३० साली झाली. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील योगदान, सर्व भक्तांनी आर्थिक सहकार्य अन् श्रमदान करून मंदिर उभे केले. जयपूरहून घडवून मूर्ती आणली. ब्रह्मवृंदाकरवी श्रीराम, लक्ष्मण, सीता व श्री हनुमान यांच्या मुर्तींची मंदिरामध्ये विधिवत स्थापना झाली..कथा करपे मारूतीचीत्या काळात बार्शी लाईट रेल्वे सुरू होती. तत्कालिन रेल्वे कंत्राटदाराने श्रीराम मंदिरा जवळ एक छोटे मारुती मंदिर बांधले तेच श्री करपे मारूती मंदिर म्हणून ओळखले जाते. दरवर्षी श्री रामजन्मोत्सव, श्रीहनुमान जन्मोत्सव, श्री गणेशोत्सव, श्री दत्तजन्मोत्सव, भागवत सप्ताह, गोकुळाष्टमी, श्री नृसिंह जन्मोत्सव उत्साहात साजरे केले जातात. सध्या अध्यक्षपदी अशोक सुरवसे, कार्यवाहपदी बजरंग घाडगे, खजिनदारपदी दिनेश भांडारकवठेकर, सहकार्यवाहपदी मुकुंद नेने, सहखजिनदारपदी भगवान भारती, अजिनाथ काशीद हे हिंदू देवालय संस्था उत्सव समितीत काम पाहत आहेत.