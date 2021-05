गुरुवारी कोरोनामुळे 53 जणांचा मृत्यू ! एकाच दिवशी आढळले 2117 नवे रुग्ण

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोनामुळे (Covid-19) बळी जाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आज (गुरुवारी) सलग दुसऱ्या दिवशी 50 हून अधिक व्यक्तींचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. ग्रामीण भागातील 38 व महापालिका हद्दीतील 15 अशा एकूण 53 व्यक्तींचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे आजच्या अहवालातून समोर आले आहे. (A corona outbreak on Thursday 53 people died in Solapur city and district)

सोलापूर जिल्ह्याच्या आकडेवारीत आज 2117 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची भर पडली असून, त्यामध्ये 1937 रुग्ण हे ग्रामीण भागातील तर 180 रुग्ण महापालिका हद्दीतील आहेत. आज एकाच दिवशी 1695 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. त्यातील 1367 ग्रामीण भागातील तर 328 जण हे महापालिका हद्दीतील आहेत. कोरोना मुक्त झालेल्या रुग्णांना आज घरी सोडण्यात आले आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील ऍक्‍टिव्ह कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आता 18 हजार 719 झाली आहे. त्यातील 16 हजार 963 जण ग्रामीण भागातील तर एक हजार 756 हे महापालिका हद्दीतील आहेत. ऍक्‍टिव्ह कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने बेडची उपलब्धता करण्यासाठी रुग्णांना व नातेवाइकांना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.

माळशिरस, पंढरपूरमध्ये चारशेहून अधिक बाधित

ग्रामीण भागात आज आढळलेल्या 1937 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांमध्ये सर्वाधिक 442 रुग्ण पंढरपूर तालुक्‍यात तर माळशिरस तालुक्‍यात 407 नवीन कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत. अक्कलकोट तालुक्‍यात 88, बार्शी तालुक्‍यात 151, करमाळा तालुक्‍यात 204, माढा तालुक्‍यात 166, मंगळवेढा तालुक्‍यात 90, मोहोळ तालुक्‍यात 98, उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात 52, सांगोला तालुक्‍यात 206 आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील 33 नव्या कोरोना बाधित रुग्णांची भर पडली आहे.

मोहोळमधील आठ व्यक्तींचा मृत्यू

आजच्या अहवालात ग्रामीण भागातील 38 व्यक्तींचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. त्यातील सर्वाधिक आठ मृत्यू हे मोहोळ तालुक्‍यातील आहेत. अक्कलकोट तालुक्‍यातील चार, बार्शी तालुक्‍यातील सहा, करमाळा तालुक्‍यातील तीन, माळशिरस तालुक्‍यातील पाच, मंगळवेढा तालुक्‍यातील तीन, पंढरपूर तालुक्‍यातील चार आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील पाच रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.