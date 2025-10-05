सोलापूर

Pandharpur News : साहेब.... तुम्हीच माझे माय बाप मला मदत करा; धोंडेवाडीतील निराधार वृध्द महिलेची आर्त हाक

Community Support : पंढरपूरमधील धोंडेवाडी येथे एका पत्र्याच्या मोडक्या व गळक्या घरात, अंधाऱ्या खोलीत, अन्न-पाण्याविना जीवन जगणाऱ्या ८० वर्षीय अपंग अनुसया किसन जाधव यांना तातडीच्या मदतीची गरज आहे; मदतीसाठी त्यांची आर्त हाक!
पंढरपूर : साहेब...तुम्हीच माझे माय बाप आहात. मला कोणी तरी मदत करा हो.... अशी आर्त हाक धोंडेवाडी (ता.पंढरपूर) येथील एक वयोवृध्द अपंग महिला अनेकांना देत आहे. अनुसया किसन जाधव ( वय 80) असं या निराधार महिलेचे नाव आहे. डोक्यावरच्या गळक्या घरातच तीला सध्या मरण यातना सहन कराव्या लागत आहेत.तिला मदतीची गरज आहे.

