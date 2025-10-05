Pandharpur News : साहेब.... तुम्हीच माझे माय बाप मला मदत करा; धोंडेवाडीतील निराधार वृध्द महिलेची आर्त हाक

पंढरपूर : साहेब...तुम्हीच माझे माय बाप आहात. मला कोणी तरी मदत करा हो.... अशी आर्त हाक धोंडेवाडी (ता.पंढरपूर) येथील एक वयोवृध्द अपंग महिला अनेकांना देत आहे. अनुसया किसन जाधव ( वय 80) असं या निराधार महिलेचे नाव आहे. डोक्यावरच्या गळक्या घरातच तीला सध्या मरण यातना सहन कराव्या लागत आहेत.तिला मदतीची गरज आहे..अनुसया जाधव ह्या मागील 20 वर्षापासून धोंडेवाडी येथे एका पत्र्याच्या घरात राहतात. त्यांचे आता वय झाले आहे. त्यामुळे त्या सध्या घरातच अंथरुणावर पडून आहेत. निराधार असल्याने त्यांच्या दररोजच्या अन्न पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..रेशन दुकानदारांना ऑनलाइन चलन भरण्याची सुविधा.राहते पत्र्याचे घरही मोडकीळस आले आहे. पाऊस आला की घरात पाणी येते. वीजे ही नाही. त्यामुळे या वृध्द महिलेला अंधार्या खोलीत उपाशी पोटी जीवन जगावे लागत आहे. या महिलेला जवळचे असे कोणीही नातेवाईक नाही. शरिरात त्राण होता तोपर्यंत ती गावातील लोकांकडे मिळेल ते काम करायची. त्यापोटी पसाभर धान्य किंवा भाकर तुकडा मागून आणायची आणि पोटाला खायची. आता वयोमानामुळे आणि अपंगत्वामुळे अनुसयाबाई यांना बाहेर पडणे अशक्य झाले आहे. अशातच मुसळधार पावसामुळे घरात पाणी आणि चिखल झाला आहे..त्यामुळे हातावर पोट भरणारी ही वृध्द महिला मागील दिवसांपासून उपाशी पोटी आहे. अशा परिस्थितीमध्येही तीच्या मध्ये जगण्याची इच्छाशक्ती आहे. माय बाप सरकारकडे मदतीसाठी याचना करतानाचा व्हीडीओ सध्या सोशल मिडीयामध्ये व्हायरल झाला आहे. साहेब... तुम्हीच माझे माय बाप आहात... मला मदत करा.... घरात पावसाचे पाणी येते. लाईट नाही....पोटात मागील काही दिवसांपासून अन्न नाही.. गरीबाला मदत करा.... अशी आर्त हाक ती देत आहे. माय बाप सरकार आणि गावातील लोकांनी वृध्द महिलेला मदत करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.