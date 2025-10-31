सोलापूर

Bribery Action:'बिल काढण्यासाठी लाच मागणारा विस्ताराधिकारी जाळ्यात'; साेलापुरात खळबळ, दोन हजार घेताना सापडला..

ACB Trap in Solapur: तक्रारदाराने अनेक हेलपाटे मारूनही त्यांना बिल मिळत नव्हते. कामाची मंजूर रक्कम ग्रामपंचायतीच्या बॅंक खात्यातून काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी विस्ताराधिकारी संदीप खरबस याच्याकडे केली होती.
Solapur ACB trap: Extension Officer caught red-handed accepting ₹2,000 bribe for bill approval.

Solapur ACB trap: Extension Officer caught red-handed accepting ₹2,000 bribe for bill approval.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीत दोन हजारांची लाच घेताना विस्ताराधिकारी रंगेहाथ सापडला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचून विस्ताराधिकारी संदीप सुधाकर खरबस यास पकडले. त्याच्याविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

