Bribery Action:'बिल काढण्यासाठी लाच मागणारा विस्ताराधिकारी जाळ्यात'; साेलापुरात खळबळ, दोन हजार घेताना सापडला..

सोलापूर: दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीत दोन हजारांची लाच घेताना विस्ताराधिकारी रंगेहाथ सापडला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचून विस्ताराधिकारी संदीप सुधाकर खरबस यास पकडले. त्याच्याविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे..Sasapde Murder Case: धक्कादायक! 'सासपडे येथील नराधमाकडून आणखी एका खुनाची कबुली'; सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ...येळेगाव (ता. दक्षिण सोलापूर) गावात पंधराव्या वित्त आयोगाच्या योजनेतून सिमेंट काँक्रिट रस्ता करण्यात आला होता. काम पूर्ण झाल्यावर तक्रारदाराने त्या कामाच्या मूल्यांकन प्रमाणपत्रानुसार एक लाख रुपयांच्या बिलाचा प्रस्ताव दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीत दिला होता. तक्रारदाराने अनेक हेलपाटे मारूनही त्यांना बिल मिळत नव्हते. कामाची मंजूर रक्कम ग्रामपंचायतीच्या बॅंक खात्यातून काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी विस्ताराधिकारी संदीप खरबस याच्याकडे केली होती. .त्यावेळी खरबस याने तक्रारदाराकडे दोन हजार रुपयांची लाच मागितली. त्यावेळी तक्रारदाराने थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने सापळा रचून विस्ताराधिकारी खबरस याला रंगेहाथ पकडले. .माेठी बातमी! अपात्र गुरुजींचा दुर्गम भागात ‘कोंबडा’; सातारा जिल्ह्यातील १८५ जणांना शिक्षेची बदली...उपअधीक्षक प्रशांत चौगुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक शैलेश पवार यांच्या नेतृत्वातील पथकाने ही कारवाई केली. विस्ताराधिकारी लाच घेताना पकडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी खरबसविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.