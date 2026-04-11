Solapur Gunthewari: साेलापूरात गुंठेवारी प्रकरणांना विलंब; आयुक्तांनी मागितला खुलासा, अधिकाऱ्यांना करून दिली जबाबदारीची जाणीव!

सोलापूर : शहरातील गुंठेवारी प्रकरणे निकाली काढण्यास विलंब होत असल्याने आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी बांधकाम व नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले. सहा महिन्यांपूर्वी आयोजित शिबिरांमध्ये सुमारे ७०० ते ८०० प्रकरणांची नोंद झाली होती; मात्र आतापर्यंत केवळ १४९ बांधकाम परवाने देण्यात आले आहेत. उर्वरित प्रकरणे का प्रलंबित आहेत, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले..महापालिकेच्या सभागृहात महापौर विनायक कोंड्याल व आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या अध्यक्षतेखाली हद्दवाढ भागातील गुंठेवारी विकास, मोजणी प्रक्रिया, नोटरी व्यवहार तसेच टी.पी. ४ योजनेअंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत नोटरी व्यवहारांमधील मुद्रांक शुल्क टाळले गेले असल्यास संबंधित मिळकतदारांनी त्या वेळच्या रेडीरेकनर दरानुसार शासकीय नियमांनुसार नोंदणीकृत व्यवहार पूर्ण करावेत, अशी माहिती मुद्रांक उपजिल्हाधिकारी श्रीराम कोळी यांनी दिली..दरम्यान, हद्दवाढ भागातील १२ गावांच्या मोजणीसाठी एजन्सी नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती अधीक्षक भूमी अभिलेख दादासाहेब घोडके यांनी दिली. तसेच टी.पी. ४ योजनेअंतर्गत सातबारा उतारे बंद करून फायनल प्लॉटनुसार प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यासंदर्भात आवश्यक सूचना देण्यात येतील, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले..१५ ते ३० एप्रिलदरम्यान विशेष शिबिरेहद्दवाढ भागातील प्रभागांमध्ये १५ ते ३० एप्रिलदरम्यान विशेष शिबिरे घेण्यात येणार असून, नागरिकांकडून विहित नमुन्यात अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. नगररचना विभाग, मुद्रांक कार्यालय व भूमी अभिलेख विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.