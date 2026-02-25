Solapur Dance Bar: सोलापूर शहरासह ग्रामीण डान्स बारवर होणार कारवाई; आमदार सुभाष देशमुखांनी वेधले लक्ष, गृहराज्यमंत्री काय म्हणाले?

सोलापूर: सोलापूर शहरासह ग्रामीण भागातील डान्सबारची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिले. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंगळवारी (ता. २४) विधानसभेमध्ये आमदार सुभाष देशमुख यांनी शहरासह ग्रामीण भागातील अवैध डान्सबार व ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली सुरू असलेल्या गैरप्रकाराचा मुद्दा उपस्थित करत सभागृहाचे लक्ष वेधले. शहरात स्थानिक पोलिसांच्या संरक्षणाखाली काही ठिकाणी डान्सबार सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आपण डान्सबार कसे चालतात, याबाबतचा व्हिडिओ पोलिस आयुक्तांना पाठवला. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.त्यानंतर तेथे पोलिस अधिकारी गेले. मात्र, कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. त्याबाबतचा पुरावाही उपलब्ध आहे. तसेच कंदलगाव (ता. दक्षिण सोलापूर) परिसरातही डान्सबार सुरू आहेत. त्यावर गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले, सरकारने न्यायालयाच्या निर्देश व नियमानुसार सोलापूरसह राज्यभरात ऑर्केस्ट्रा बारला परवाने दिले आहेत. .तेथे नियमांची पायमल्ली करून वेगळे प्रकार घडत असतील तर चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तीनवेळा असे प्रकार आढळल्यास त्यांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल. तसेच कंदलगाव परिसरातील डान्सबारची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...७१ जणांवर गुन्हा, वेतनवाढ रोखलीकंदलगाव (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील ऑर्केस्ट्रा बारने अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याने बारचालकासह महिला व प्रेक्षक अशा ७१ जणांविरुद्ध एक जानेवारी रोजी मंद्रूप पोलिसांत गुन्हा दाखल केला व ५६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. या गुन्ह्याचा तपास सुरू असून याप्रकरणी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक व पोलिस अंमलदार यांच्यावर एक वर्ष वेतनवाढ स्थगितीची कारवाई केल्याचे गृहराज्यमंत्र्यांनी आमदार देशमुख यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.