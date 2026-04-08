Mugdha Karnik Controversy: अभिनेत्री मुग्धा कर्णिक यांनी माफी मागावी; श्री विठ्ठल भक्तांविषयी वादग्रस्त वक्तव्य, मंदिर समितीचे पत्रक प्रसिद्ध!

पंढरपूर : पुणे येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात अभिनेत्री डॉ. मुग्धा कर्णिक यांनी केली आहेत. वारकरी संप्रदाय, संत परंपरा तसेच श्री विठ्ठल भक्तांविषयी वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. डॉ. कर्णिक यांच्या या वक्तव्याचा श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करत जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात मंदिर समितीने पत्रक प्रसिद्ध केले आहे..वारकरी संप्रदायाने शेकडो वर्षांपासून समाजात समता, प्रेम, शांतता आणि आध्यात्मिकतेचा संदेश दिला आहे. संतांच्या शिकवणीमुळे समाजात सद्भावना व नैतिक मूल्यांची जपणूक झाली आहे. असे असताना अभिनेत्री मुग्धा कर्णिक यांनी संत परंपरा, धार्मिक श्रद्धा व वारकरी संप्रदायाच्या आचार-विचारांविषयी केलेली विधाने समाजात संभ्रम निर्माण करणारी, वारकरी भाविकांच्या श्रद्धेला धक्का पोचविणारी आहेत. .अशी विधाने करून कर्णिक यांनी सामाजिक सलोखा व परस्पर आदराच्या मूल्यांना बाधा आणली आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचा विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीने तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे..या प्रकरणी मुग्धा कर्णिक यांनी सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी, अशी अपेक्षा पत्रकात नमूद केली आहे. वारकरी संप्रदाय आणि संत परंपरेविषयी अशी बेताल वक्तव्ये कदापि सहन केली जाणार नाहीत. अशा लोकांना यापुढे धडा शिकवला जाईल, असा इशाराही औसेकर महाराज यांनी दिला आहे.