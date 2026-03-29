Solapur ZP School Upgrade: माढ्यातील सहकारमहर्षी गणपतराव साठे जिल्हा परिषद शाळेला ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा’ दर्जा; ९०० विद्यार्थ्यांच्या शाळेचा चेहरामोहरा बदलणार

माढा : माढयातील सहकारमहर्षी गणपतराव साठे जिल्हा परिषद प्रशाला महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्यासाठी नुकतीच मान्यता दिल्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील या जिल्हा परिषदेच्या सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेव माध्यमिक प्रशालेच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे माढयातील ९०० हून अधिक पटसंख्या असलेल्या प्रशालेचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. राज्यातील ४०५ व सोलापूर जिल्ह्यातील १३ शाळांचा यात समावेश आहे. .सहकारमहर्षी गणपतराव साठे यांनी १८ जुलै १९४७ जिल्हा लोकल बोर्डाच्या माध्यमातून या शाळेची स्थापना केली होती. २७ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये विकसित महाराष्ट्र २०४७ अनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दहावी पर्यंतच्या शाळा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा विकसन योजना कार्यान्वित केली. यात या शाळेचा समावेश झाला आहे. शाळा विकसित करण्यासाठी नियोजन आराखडा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत केला जाणार आहे .राज्यातील ४०५ आणि सोलापूर जिल्ह्यातील १३ शाळांचा समावेश असून शाळा सर्व सुविधायुक्त इमारत, मुलींसाठी पिंक रूम, मुला - मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर फिल्टर, कम्पाऊंड, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, आदर्श शाळा क्रीडा प्रबोधिनी अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे..यासाठी माजी आमदार बबनराव शिंदे, आमदार अभिजीत पाटील, माढ्याच्या नगराध्यक्षा मीनल साठे, दादासाहेब साठे, जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे, प्रा.शिवाजीराव सावंत, माजी जिल्हा परिषद सदस्य झुंजार भांगे, नगरसेवक शहाजी साठे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, शिक्षणाधिकारी कादर शेख, गटशिक्षणाधिकारी विकास यादव, अभियंता महेश रोकडे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी यांचे सहकार्य लाभले..शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष धैर्यशील भांगे, उपाध्यक्षा माधुरी साठे, सर्व सदस्य, मुख्याध्यापक नागेश खेडकर यांनी सर्वांचे आभार व्यक्त केले.