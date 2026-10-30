सोलापूर

Mohol News : मोहोळ तालुक्यात अग्रीम मदतीच्या वाटपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात; शेतकऱ्यांना 50 कोटीचे होणार वाटप, तहसीलदार सचिन मुळीक यांची माहिती

दिवाळीपुर्वी शेतकऱ्यांना पाच हजाराची मदत देण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर झाली सुरू.
tahsildar sachin mulik

tahsildar sachin mulik

sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ - दिवाळीपुर्वी शेतकऱ्यांना पाच हजाराची मदत देण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाली असून, ज्या शेतकऱ्यांनी "फार्मर आयडी" काढला आहे अशा शेतकऱ्यांनाच ते पैसे मिळणार आहेत. त्यासाठी शासनाने एक "सॉफ्टवेअर" विकसित केले असून, त्या माध्यमातून पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होणार आहेत.त्यासाठी 50 कोटी रुपयांचे वाटप होणार असल्याची माहिती तहसीलदार सचिन मुळीक यांनी दिली.

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