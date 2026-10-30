Mohol News : मोहोळ तालुक्यात अग्रीम मदतीच्या वाटपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात; शेतकऱ्यांना 50 कोटीचे होणार वाटप, तहसीलदार सचिन मुळीक यांची माहिती

मोहोळ - दिवाळीपुर्वी शेतकऱ्यांना पाच हजाराची मदत देण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाली असून, ज्या शेतकऱ्यांनी "फार्मर आयडी" काढला आहे अशा शेतकऱ्यांनाच ते पैसे मिळणार आहेत. त्यासाठी शासनाने एक "सॉफ्टवेअर" विकसित केले असून, त्या माध्यमातून पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होणार आहेत.त्यासाठी 50 कोटी रुपयांचे वाटप होणार असल्याची माहिती तहसीलदार सचिन मुळीक यांनी दिली. .चालू वर्षी संपूर्ण पावसाळा कोरडा गेला आहे. त्यामुळे व "अलनिनो" च्या प्रभावामुळे मोठी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामात पेरलेली उडीद, तूर, सोयाबीन, मूग यासह अन्य पिके जळून गेली. पाऊसच नसल्याने रब्बी हंगाम ही वाया जाण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे पेरणी झालीच नाही. सध्या गहू, हरभरा पेरणीचे दिवस आहेत. मात्र पाऊस नसल्याने त्याही पिकांची पेरणी होती की नाही याबाबत शासंकता आहे. विहिरी व बोअरच्या पाण्याने केव्हाच तळ गाठला आहे..अशा परिस्थितीत नुकसान झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले होते. त्या नुसार तहसीलदार मुळीक यांनी कर्मचाऱ्यांचे पथक नेमून पंचनामे केले, सर्व अहवाल मंजुरी साठी वरिष्ठ कार्यालया कडे पाठविला आहे. दिपवाळी तोंडावर आली आहे. सर्वसामान्याला दिपवाळी करण्यासाठी अडचण येऊ नये म्हणून 5 हजाराची अग्रीम मदत देण्यात येणार आहे..तालुक्यातील एकूण 99 हजार 75 शेतकऱ्यांचे नुकसानीचे पंचनामे झाले आहेत. 5 हजारा प्रमाणे वाटपासाठी 49 कोटी 53 लाख 75 हजार रुपये लागणार आहेत. शेतकऱ्यांनी तातडीने फार्मर आयडी काढून घ्यावी, यापूर्वीही वेळोवेळी फार्मर आयडी काढण्या बाबत शेतकऱ्यांना सूचना दिल्या असल्याचे तहसीलदार मुळीक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.