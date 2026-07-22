सोलापूर

Ajit Pawar Jayanti : अजितदादांच्या जयंतीनिमित्त माढा प्रियदर्शिनी महिला मंडळाकडून ५०० वारकऱ्यांना रेनकोट, फळे व आवश्यक वस्तूंचे वाटप

अजितदादांच्या जयंतीनिमित्त माढा प्रियदर्शनी महिला विकास मंडळाकडून ५०० वारकरी महिला-पुरुषांना रेनकोट, फळे, बिस्किटे, औषधे व शालांचे वाटप करत समाजसेवा आणि मानवतेचा संदेश
The programme was organised by Priyadarshini Mahila Vikas Mandal to support pilgrims during the Ashadhi Wari.

The programme was organised by Priyadarshini Mahila Vikas Mandal to support pilgrims during the Ashadhi Wari.

Sakal

किरण चव्हाण
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माढा : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त प्रियदर्शिनी महिला विकास मंडळ, व नगराध्यक्षा मीनल दादासाहेब साठे यांनी ५०० वारकरी महिला व पुरुष बांधवांना फळे, बिस्कीट, औषधे, रेनकोट, शाल तसेच महिलांसाठी उपयुक्त वस्तूंचे वाटप केले.

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