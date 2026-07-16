Akkalkot Hannur coordination meet: हन्नूरमध्ये ‘सहविचार सभा’द्वारे चपळगाव गटातील १८ गावांच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा; प्रशासन-लोकप्रतिनिधींचा अभिनव समन्वय

अक्कलकोट : ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती देण्यासाठी, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गावपातळीवरील समस्यांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी अक्कलकोट तालुक्यात एक अभिनव व आदर्शवत उपक्रम राबविण्यात आला. जिल्हा परिषद सदस्या शांभवी कल्याणशेट्टी, पंचायत समितीच्या सभापती रश्मी हिप्परगी आणि उपसभापती सागर कल्याणशेट्टी यांच्या पुढाकारातून चपळगाव गटातील १८ गावांसाठी हन्नूर येथे लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची संयुक्त ‘सहविचार सभा’ उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली.गावांचा सर्वांगीण विकास, स्थानिक गरजांचा प्रत्यक्ष आढावा आणि प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या या सभेला विविध विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, उपसरपंच, प्रशासक, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, आशा सेविका तसेच ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.कार्यक्रमाच्या प्रारंभी जगद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन करून सभेची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्या शांभवी कल्याणशेट्टी यांनी प्रास्ताविकातून या उपक्रमामागील उद्दिष्टे, ग्रामीण विकासाची दिशा आणि प्रशासन-लोकप्रतिनिधी समन्वयाचे महत्त्व अधोरेखित केले..या महत्त्वपूर्ण बैठकीस पंचायत समिती सदस्य विनोद मोरे, गटविकास अधिकारी शंकर कवितके, सहाय्यक गटविकास अधिकारी अमोल मुंडे, उपअभियंता एम. एस. उंबरजे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी भोसले, पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता व्ही. डी. राठोड, गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत अरबाळे, विनायक तवटे, डी. जी. कवडे, आरोग्य अधिकारी डॉ. अश्विन करजखेडे, वित्त विभागाचे एस. होणसुरे, ‘उमेद’ अभियानाचे केशवदास, स्वच्छ भारत मिशनचे सतीश शिंगे, प्रियंका संगमनेरकर, कार्यक्रम अधिकारी पूनम मुळे तसेच प्रशासक सरपंच सोनाली तळवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.सभेमध्ये चपळगाव, हन्नूर, बऱ्हाणपूर, बावकरवाडी, चपळगाववाडी, डोंबरजवळगे, कुरनूर, सिंदखेड, मोट्याळ, किणी, काझीकणबस, किणीवाडी, सुलतानपूर, बोरेगाव, दर्शनाळ, पितापूर, नन्हेगाव, अरळी आणि चुंगी या गावांतील विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, रस्ते, स्वच्छता, मूलभूत सुविधा आणि ग्रामविकासाशी संबंधित मुद्द्यांवर ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधींनी थेट अधिकाऱ्यांसमोर मते मांडली. संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी समस्यांची नोंद घेऊन त्या प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्वासन दिले..या सहविचार सभेमुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संवाद अधिक सक्षम झाला असून विकासकामांच्या नियोजनाला नवी दिशा मिळाल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.."हन्नूर येथे आयोजित सहविचार सभेमुळे चपळगाव गटातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सखोल चर्चा घडून आली. विकासकामांच्या प्रभावी नियोजनासाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचारी एकाच छताखाली आल्याने समन्वय अधिक दृढ झाला असून वेळेचीही मोठी बचत झाली आहे. याच धर्तीवर संपूर्ण अक्कलकोट तालुक्यात अशा सहविचार सभांचे आयोजन करण्याचा आमचा मानस आहे.सागर कल्याणशेट्टी, उपसभापती, पंचायत समिती, अक्कलकोट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.