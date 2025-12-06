सोलापूर

Akkalkot Road Accident : लोखंडी कठड्याला कार धडकून तीन वर्षीय चिमुकली ठार; हिंदवीच्या डोक्याला मार लागला अन्...

Details of the Akkalkot–Maindargi Road Accident : अक्कलकोट-मैंदर्गी रस्त्यावर कार लोखंडी कठड्याला धडकून झालेल्या अपघातात तीन वर्षीय हिंदवी पवार हिचा उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अक्कलकोट : अक्कलकोट- मैंदर्गी रस्त्यावर (Akkalkot–Maindargi Road Accident) पुलावरील लोखंडी कठड्याला कार धडकून झालेल्या अपघातात कारमधील तीन वर्षीय चिमुकलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. ४) घडली. या अपघाताची नोंद अक्कलकोट उत्तर पोलिस (Police) ठाण्यात झाली आहे.

