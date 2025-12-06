Akkalkot Road Accident : लोखंडी कठड्याला कार धडकून तीन वर्षीय चिमुकली ठार; हिंदवीच्या डोक्याला मार लागला अन्...

अक्कलकोट : अक्कलकोट- मैंदर्गी रस्त्यावर (Akkalkot–Maindargi Road Accident) पुलावरील लोखंडी कठड्याला कार धडकून झालेल्या अपघातात कारमधील तीन वर्षीय चिमुकलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. ४) घडली. या अपघाताची नोंद अक्कलकोट उत्तर पोलिस (Police) ठाण्यात झाली आहे. .या घटनेची फिर्याद सौदागर उमेश पवार (वय ३८, रा. उत्तर सोलापूर) यांनी दिली आहे. अपघातात मृत्यू झालेल्या चिमुकलीचे नाव हिंदवी सौदागर पवार (वय ३) असे आहे. फिर्यादीचा चुलत भाऊ व वाहन चालक सहदेव पवार यांच्यावर अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..Pandharpur Woman Dies : चुकीचे रक्त दिल्याने पंढरपुरात गर्भवतीचा मृत्यू; मृत्यूस ब्लड बँक अन् डॉक्टर जबाबदार असल्याचा नातेवाइकांचा आरोप.फिर्यादी सौदागर, त्यांची पत्नी अंकिता, मुलगी हिंदवी व चुलतभाऊ सहदेव चंद्रकांत पवार असे सर्वजण गावातील सुशांत शिवाजी भोसले यांच्या मालकीच्या कारमधून (एमएच १३- ईएस ७२९२) पहाटे तीनच्या सुमारास गाणगापूर येथे देवदर्शनासाठी निघाले होते..गाणगापूर येथे जाताना अक्कलकोट शहरालगत गाणगापूर रोडला पहाटे साडेचारच्या सुमारास भरधाव वेगात असलेली त्यांची गाडी सहदेव हा चालवीत असताना रस्त्याचा अंदाज न आल्याने गाडी मैंदर्गी रोडवरील पुलावरील डाव्या बाजूस असलेल्या लोखंडी कठड्याला धडकली. या अपघातात हिंदवीच्या डोक्याला मार लागून उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.