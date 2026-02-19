सोलापूर

Akkalkot Municipal Award: अक्कलकोट नगरपालिका राज्यात द्वितीय; माझी वसुंधरा अभियान, सहा कोटी ५० लाखांचे मिळविले बक्षीस!

State level Environmental Award for Akkalkot civic Body: अक्कलकोट नगरपरिषदेला 'माझी वसुंधरा' अभियानात द्वितीय स्थान, सहा कोटी ५० लाखांचे बक्षीस
Akkalkot Wins ₹6.50 Crore Award in Majhi Vasundhara Campaign

Akkalkot Wins ₹6.50 Crore Award in Majhi Vasundhara Campaign

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अक्कलकोट: ‘माझी वसुंधरा अभियान ५.०’ अंतर्गत भूमी, जल, वायु, अग्नी व आकाश या पंचतत्त्वांवर आधारित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेत ४० हजार ते एक लाख लोकसंख्या गटामध्ये अक्कलकोट नगरपरिषदेने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला.

environment
akkalkot
Campaign
district
Majhi Vasundhara Abhiyan
Government scheme
Solapur

