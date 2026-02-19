Akkalkot Municipal Award: अक्कलकोट नगरपालिका राज्यात द्वितीय; माझी वसुंधरा अभियान, सहा कोटी ५० लाखांचे मिळविले बक्षीस!

अक्कलकोट: ‘माझी वसुंधरा अभियान ५.०’ अंतर्गत भूमी, जल, वायु, अग्नी व आकाश या पंचतत्त्वांवर आधारित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेत ४० हजार ते एक लाख लोकसंख्या गटामध्ये अक्कलकोट नगरपरिषदेने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला. .Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...अभियानामध्ये नगरपरिषद दरवर्षी सहभाग घेत असून सदर अभियानातील १ जून २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या पाचव्या वर्षात नगरपरिषदेस ४० हजार ते १ लक्ष लोकसंख्या असलेल्या गटामध्ये राज्यस्तर द्वितीय क्रमांक चार कोटी रुपये जाहीर झाले आहे. तसेच भूमी या घटकामध्ये नगरपरिषदेस एक कोटी पन्नास लाख जाहीर झाले आहेत. मागच्या वर्षी अक्कलकोटचा ४६ वा क्रमांक होता. तो आता थेट दुसरा आला. .ही उत्तुंग झेप असून त्यासाठीही एक कोटी रुपये मिळाले आहेत. अक्कलकोट नगरपरिषदेस एकूण तीन विविध विभागात क्रमांक प्राप्त झाले असून एकूण सहा कोटी पन्नास लाखांचे पारितोषिक मिळाले आहे. पर्यावरण संवर्धन, संरक्षण व जतन या क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल अक्कलकोट नगरपरिषदेचा सन्मान “माझी वसुंधरा अभियान सन्मान सोहळ्यात" करण्यात येणार आहे. .हा सन्मान सोहळा शनिवारी (ता. २१) दुपारी १२ वाजता डोम, सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम येथे होणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम होईल. हे राज्यस्तरीय यश आ.सचिन कल्याणशेट्टी यांचे मार्गदर्शन व सहकार्यातून राबविलेल्या उपक्रमांचे यश आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोबत घेऊन तेथे या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वांवर आधारित उपाययोजना करून शाश्वत निसर्गपूरक जीवनपद्धती अवलंबिण्यासाठी शासनामार्फत अभियान राबविले..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.नगरपरिषदेने यासाठी काय उपक्रम राबविलेसदर अभियान कालावधीमध्ये नगरपरिषद व शहरातील सामाजिक व शैक्षणिक संस्था यांनी वृक्षारोपण,कचरा वर्गीकरण व प्रक्रिया, शहरातील विविध शाळांमध्ये स्पर्धा व जनजागृती कार्यक्रम, सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती, एलईडी पथदिवे, सोलर, जलस्रोत स्वच्छता तसेच अक्कलकोट नगरपरिषद जनजागृती पथकामार्फत प्लास्टिक बंदी व इतर जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात आले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.