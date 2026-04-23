Akkalkot Encroachment: १०० खोके, कच्च्या घरांच्या अतिक्रमणांवर हातोडा; अक्कलकोट नगरपालिकेची आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई, शहरात उडाली खळबळ!

अक्कलकोट: अक्कलकोट नगरपालिकेने बेडर कन्हैया चौक परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्यास आज मोठ्या फौजफाट्यासह आणि कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात सुरुवात केली. या कारवाईत सुमारे १०० खोके तसेच कच्च्या घरांवरील अतिक्रमणे हटविण्यात आली. या कारवाईमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. अनेकांनी स्वतःहून अतिक्रमणे काढली, तर काहींची अतिक्रमणे नगरपालिकेने हटविली..नगरपालिकेने गेल्या आठ दिवसांपासून अतिक्रमणधारकांना जागा रिकामी करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार काही दुकानदारांनी स्वखुशीने अतिक्रमणे काढली. उर्वरित अतिक्रमणांवर आज जेसीबीच्या सहाय्याने कारवाई करण्यात आली. काही ठिकाणी किरकोळ वादविवादही झाले..या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत नगरपालिकेचे सुमारे ६० अधिकारी व कर्मचारी, तसेच ११० पोलिस कर्मचारी सहभागी झाले होते. मंगरुळे चौक ते बेडर कन्हैया चौक आणि बेडर कन्हैया चौक ते माणिक पेठ या मार्गावरील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली. उद्याही या भागातील उर्वरित अतिक्रमणे हटविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले..कारवाईवेळी तहसीलदार विनायक मगर, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी रमाकांत डाके, अभिषेक काकडे, शुभम माहुरे, शैलेश बिराजदार, उत्कर्ष उकरंडे, नितीन शेंडगे, शुभम माने, मनोज ईश्वरकट्टी यांच्यासह अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक दीपक भिताडे, सहायक निरीक्षक नीलेश बागाव, पोलिस उपनिरीक्षक पांडुरंग पवार आदी उपस्थित होते. सोलापूरहून राखीव पोलिस बलाची तुकडीही पाचारण करण्यात आली होती..मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविणारअक्कलकोट शहरातील अतिक्रमण हटाव कारवाईसाठी पाच जेसीबी, दोन पोकलेन, दहा ट्रॅक्टर आणि पाच हायवा वाहने वापरण्यात आली. अक्कलकोटच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई प्रथमच करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तीर्थक्षेत्र अक्कलकोटच्या विकासासाठी मंदिराकडे जाणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणावर हटविण्यात येणार असल्याचे नगरपालिका सूत्रांनी सांगितले.