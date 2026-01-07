Solapur Crime:'अक्कलकोटच्या व्यापाऱ्यास १५ लाख रुपयांना गंडवलं; ब्रोकरमार्फत मुंबईहून मागवलेले खाद्यतेल आलेच नाही!

अक्कलकोट: अक्कलकोटमधील व्यापाऱ्याने खाद्यतेलाची ब्रोकर मार्फत मागणी केली व त्यापोटी तीन टप्प्यात पंधरा लाख रुपये दिले. पण व्यापाऱ्याने खाद्यतेलाचा पुरवठा न करता अक्कलकोट मधील तेलाच्या व्यापाऱ्याची १५ लाखांची फसवणूक केल्याबद्दलचा गुन्हा अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात दाखल झाला आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .या फसवणुकीची फिर्याद विनीत जयप्रकाश राठोड (वय ३०, रा. कारंजा चौक, अक्कलकोट) यांनी दिली आहे. संशयित आरोपीचे नाव डी. जी.एंटरप्राइजेस, मालाड ईस्ट मुंबई यांचे मालक, त्याचा बँक अकाउंट नंबर ५०२१२०१०२१९९८० चे अकाउंटधारक रा. दामूनगर, कांदिवली, पूर्व मुंबई, ब्रोकर प्रशांत दादासो पवार रा.थ्री ज्वेलर्स, ए बिल्डिंग, खोली नंबर ४०१, टिळेकरनगर, कोंढवा, पुणे अशी आहेत. हा गुन्हा १४ जुलै २०२५ ते १६ जुलै २०२५ व दिनांक १७ जुलै २०२५ च्या दरम्यान अक्कलकोट येथे घडला..यातील फिर्यादी यांचे वेदांत ट्रेडर्स दुकान असून त्यांना खाद्यतेलाची आवश्यकता असल्याने यातील फिर्यादीने ब्रोकर प्रशांत पवार यांच्याशी संपर्क साधून डी. जी. इंटरप्राईजेस दामूनगर कांदिवली पूर्व मुंबई कॅनरा बँक अकाउंट मध्ये टप्प्याटप्प्याने पंधरा लाख रुपये पाठवले. त्यानंतर गाडीची वाट पाहून तेलाची गाडी न आल्याने ब्रोकर प्रशांत पवार यांना त्यांचे मोबाईलवर संपर्क साधून विचारणा केली..त्यांनी फिर्यादीस क्रमांक एन. एल. ०१ एल ८०९४ हा तेल भरून उभा आहे. पेमेंट अजून झालेला नाही, गाडी कंपनी सोडत नाही, त्यामुळे मी थांबून आहे असे सांगितले. त्यानंतर त्या कंपनीला गडकरी यांनी पेमेंट न पाठवल्याने कंपनीने दोन दिवस वाट पाहून कंपनीने खाद्यतेलाचे टँकर खाली करून घेतले असल्याबाबत सांगितले. .Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...त्यानंतर फिर्यादीने वारंवार ब्रोकर प्रशांत पवार व डी.जी. इंटरप्राईजेस यांना फोनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते फोन उचलत नसल्याने फिर्यादीने त्यांचे मोबाईलवर मेसेज केले. तुम्हाला उद्या होत नाही परवा पाठवतो असं सांगितले. त्यानंतरही न पाठवल्याने दोन्ही आरोपी विरुद्ध अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास पोलिस निरीक्षक दीपक भिताडे करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.