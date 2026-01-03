Solapur Crime: अकलूज पोलिसांची कामगिरी! अकलूजमध्ये चोरी; गुजरातची टोळी गजाआड, ५.१३ लाख रोकडसह वाहन जप्त!

सोलापूर

अकलूज : यशवंतनगर येथे झालेल्या पावणे सहा लाख रोख रकमेच्या चोरीचा तपास करून अकलूज पोलिसांनी गुजरात राज्यातील तिघांना अटक केली आहे. यशवंतनगर (ता. माळशिरस) येथील बी. एस. कन्स्ट्रक्शन कार्यालयाच्या ड्रॉवरमधील ५ लाख ४५ हजार रुपये रोख रक्कम चोरीस गेल्याची फिर्याद आनंद भोसले यांनी दिली होती.

