सोलापूर

Solapur News: प्रेमाच्या आमिषातून छळाचा आरोप; तृतीयपंथीयाने स्मशानभूमीत जीवन संपवले, आरोपीच्या अटकेसाठी ठिय्या

Family Seeks Accused Arrest After Transgender Person Dies: प्रेमसंबंधातून आर्थिक शोषण, मारहाण व मानसिक छळ; तृतीयपंथीयाच्या आत्महत्येनंतर आरोपीच्या तातडीच्या अटकेसाठी नातेवाईकांचा ठिय्या
Alleged Harassment In Love Relationship Transgender Person Dies By Suicide Family Demands Arrest Of Accused

Alleged Harassment In Love Relationship Transgender Person Dies By Suicide Family Demands Arrest Of Accused

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: प्रेमात धोका दिलेल्या तरुणाच्या छळाला व मारहाणीला कंटाळून सोलापुरातील एका तृतीयपंथीने स्मशानभूमीतच आत्महत्या केली. अभिजित ऊर्फ कोमल हरिबा नागटिळक (वय २३, मूळ रा. धाराशिव) असे त्याचे नाव आहे. विजापूर रोडवरील नवीन आरटीओ कार्यालयाजवळ राहणाऱ्या शुभम जाधव या तरुणाच्या त्रासाला कंटाळून कोमलने आत्महत्या केल्याचा आरोप त्याच्या सहकाऱ्यांनी केला आहे. कोमलने आत्महत्येपूर्वी शुभमला व्हिडिओ कॉल केला होता, असेही नातेवाईकांनी पोलिसांना सांगितले.

Loading content, please wait...
endlife
district
Transgenders
Solapur
accused arrested in maharashtra
harassment case update
Marathi News Esakal
www.esakal.com