Solapur News: प्रेमाच्या आमिषातून छळाचा आरोप; तृतीयपंथीयाने स्मशानभूमीत जीवन संपवले, आरोपीच्या अटकेसाठी ठिय्या

सोलापूर: प्रेमात धोका दिलेल्या तरुणाच्या छळाला व मारहाणीला कंटाळून सोलापुरातील एका तृतीयपंथीने स्मशानभूमीतच आत्महत्या केली. अभिजित ऊर्फ कोमल हरिबा नागटिळक (वय २३, मूळ रा. धाराशिव) असे त्याचे नाव आहे. विजापूर रोडवरील नवीन आरटीओ कार्यालयाजवळ राहणाऱ्या शुभम जाधव या तरुणाच्या त्रासाला कंटाळून कोमलने आत्महत्या केल्याचा आरोप त्याच्या सहकाऱ्यांनी केला आहे. कोमलने आत्महत्येपूर्वी शुभमला व्हिडिओ कॉल केला होता, असेही नातेवाईकांनी पोलिसांना सांगितले..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.कोमल नागटिळक याच्यासोबत शुभम जाधव या तरुणाचे प्रेमसंबंध होते. कोमल स्वतःच्या कमाईतील काही पैसे शुभमला देत होती. काही महिने सगळे व्यवस्थित सुरू होते; मात्र काही दिवसांपासून शुभम सतत कोमलला त्रास देत होता. आठ दिवसांपूर्वीच कोमलच्या घरी येऊन शुभमने शिवीगाळ करून मारहाण केली होती..कोमलच्या आत्महत्येची घटना शनिवारी (ता. १९) सायंकाळी सहाच्या सुमारास उघडकीस आली. होटगी रोडवरील सिद्धेश्वर साखर कारखान्याजवळील स्मशानभूमीत दोरीने गळफास घेऊन त्याने आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच विजापूर नाका पोलिस तेथे पोचले. पोलिसांनी मृतदेह उत्तरीय चाचणीसाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आणला. रविवारी (ता. २०) डॉक्टरांनी मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. .दुपारी दोन-अडीचच्या सुमारास कोमलवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पोलिसांनी नातेवाईकांना उद्या (सोमवारी) पोलिस ठाण्यात जबाबासाठी बोलावले आहे. कोमलच्या मोबाईलमधील पुरावे व कॉल रेकॉर्डिंग तपासून पुढील कारवाई करण्याची ग्वाही पोलिसांनी नातेवाइकांना दिली आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ......तर मृतदेह ‘सीपीं’च्या बंगल्यासमोर ठेवूकोमल नागटिळकच्या आत्महत्येला जबाबदार शुभम जाधव याला तातडीने अटक करून कठोर शिक्षा करावी, या मागणीसाठी नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका घेत ‘सिव्हिल’मध्येच ठिय्या मांडला होता. पोलिस निरीक्षक सुशांत वरळे यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र नातेवाइक ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. कायदा व त्यातील कलमांची माहिती देऊन नातेवाइकांची समजूत काढल्यानंतर त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. तत्पूर्वी, आरोपीला अटक करा; नाहीतर मृतदेह पोलिस आयुक्तांच्या बंगल्यासमोर ठेवू, असा इशारा एकाने दिला होता. नातेवाईक पंचनाम्यावरही स्वाक्षरी करीत नव्हते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.