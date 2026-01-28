Ajit Pawar Death: वेळेत पोहोचणारे दादा नियतीने अवेळी हिरावून नेला; अजित दादांच्या अपघाती निधनाने मंगळवेढ्यावर शोककळा!

मंगळवेढा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या योगदानामुळे मंगळवेढ्यात अनेक विकास कामे झाली शहराच्या व तालुक्याच्या विकासात त्यांचा हातभार लागल्यामुळे मंगळवेढ्याचे वैभव फुलायला लागले परंतु लोकांना दिलेल्या वेळेत पोहचणारे दादा नियतीने अवेळी हिसकावून नेला अशी अशा शब्दात माजी मंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनावर रडत श्रद्धांजली अर्पण केली..Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांच्या राजकीय करिअरला पवार कुटुंबाने हात दिल्यामुळे ते राजकीय उंचीवर पोहोचले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समवेत ते वीस वर्ष सत्तेत होते अजित पवार मुळे त्यांना मंत्रीपद देखील मिळाले होते त्यामुळे त्यांना या घटनेचे दुःख सहन झाले नाही यावर बोलताना माजी मंत्री प्रा.लक्ष्मण ढोबळे म्हणाले की,अजित पवार ज्यावेळी खासदारकीच्या निवडणुकीला उभे होते त्यावेळी त्यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने डायनामिक डेअरीवर झालेल्या सभेत बोलण्याची संधी मिळाली..लोकांना काय अपेक्षित आहे यावर काम करणारे ते नेते होते त्यानंतर मंगळवेढ्याच्या प्रश्नावर विशेषता उजनी कालव्याची लांबी वाढवून ते मरवडे,कागष्ट,कात्राळ, कर्जाळ,नंदुर,डोणज, हुलजंती या भागापर्यंत पाणी नेण्यांमध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्री पद्मसिंह पाटील व अर्थमंत्री अजित पवार यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले.याशिवाय मंगळवेढा शहरातील नगरपालिका इमारत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 132 केवी सबस्टेशन, 2014 ला मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला दिलेल्या प्रशासकीय मान्यते बरोबर भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेत देखील त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरले. शिवाय दामाजी कारखान्याला शिखर बँकेकडून केली जाणारी आर्थिक मदत त्यामुळे अजित पवार आणि मंगळवेढा यांचे समीकरण नेहमी जवळचे राहिले..मंगळवेढ्याच्या प्रश्नावर एक कुठल्याही नेत्यांनी जाऊन समक्ष भेट घेतल्यानंतर तातडीने त्या प्रश्नावर तोडगा निघत असायचा संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यावर तात्काळ सूचना देखील दिल्या जायाच्या त्यामध्ये विशेषता शहराच्या पाणीपुरवठासाठी उचेठाण बंधाऱ्याची निर्मिती, अश्वारूढ पुतळा, सुशोभीकरण या शहराच्या व्यापारी संकुलन या कामाला देखील त्यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याचे काम केले.ऊर्जामंत्री असताना मंगळवेढा दौऱ्यावर जेष्ठ पत्रकार राम नेहरवे यांनी केलेल्या विजेच्या प्रश्नावर सूचनेची देखील त्यांनी तात्काळ दखल घेऊन अंमलबजावणी केले त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने मंगळवेढावाशीय दुःखात बुडाले. एक मंगळवेढेकरांचा चांगला आधार या निमित्ताने गमावला.शहर व ग्रामीण भागातील सर्व दुकाने बंद ठेवून अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करीत आहेत..अजित दादाच्या अपघाती निधनाची घटना ही मनाला सुन्न करणारी आहे. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत त्यांचे योगदान आहे जनतेच्या प्रश्नासाठी पहाटेपासून तळमळीने काम करणारे नेते होते प्रशासनावर पकड असणारा हा जबरदस्त नेता होता त्यांच्या जाण्याने एक महाराष्ट्रामध्ये पोकळी निर्माण झाली.आ.समाधान आवताडे,आमदार पंढरपूर-मंगळवेढास्व.नानाच्या जाण्याने निर्माण झाली पोकळी भरून काढण्यासाठी त्यांनी माझ्या पाठीमागे भक्कमपणे उभा राहण्याची भूमिका घेतली व कायम मदत करणारा नेता अशी त्यांची ओळख होती त्यांच्या जाण्याने या मतदारसंघाचे मोठे नुकसान झाले आहे.भगीरथ भालके,माजी अध्यक्ष विठ्ठल शुगर.2014 साली झालेल्या पक्ष मेळाव्याच्या निमित्ताने माजी अजित पवारांशी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची पहिली भेट झाली शेठजींचा नातू म्हणून त्यांनी माझ्यावर पक्षकार्याची जबाबदारी दिली ती मी पार पडण्याचा प्रयत्न केला. शहराला पर्यटन स्थळ व्हावे, स्मारक, महादेव विहीर पुनर्जीवन हा त्यांना विषय आवडला मात्र त्यावर त्यांनी स्वतः संपर्क साधून त्याबाबत प्रयत्न सुरू केले मात्र त्यांच्या जाण्याने हे प्रश्न आता अर्धवट राहिले याची खंत वाटते त्यामुळे ग्रामीण प्रश्नांची जाण असलेले नेता या निमित्ताने गमावला.राहुल शहा, अध्यक्ष रतनचंद शहा बँकशहराच्या प्रश्नावर मागील तेवढा निधी देणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार होते त्यांच्या भेटीत पक्षाच्या वाढीबरोबर शहराच्या विकासासाठी काय अपेक्षित आहे यावर मार्गदर्शन करून निधी देण्यामध्ये त्यांनी आतापर्यंत योगदान दिले त्यांच्या जाण्याने चेहऱ्याच्या विकासामध्ये एक पोकल निर्माण झाली.अजित जगताप, प्रांतिक सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेस.कोणताही प्रश्न कानावर घातला की चुटकी सारखी त्यावर निर्णय लावणारे अजितदादा होते.माझ्यावर पक्ष संघटनेत मोठी जबाबदारी दिल्यानंतर माझ्या मुलीनी त्यांचे आभार मानण्यासाठी बोलायची इच्छा व्यक्त केली असता तात्काळ मुली समवेत बोलून इच्छा पूर्ण करून देणारे एकमेव होते त्यांच्या जाण्याने एक मोठा आधारवड गमावला.लतीफ तांबोळी सरचिटणीस राष्ट्रवादी काँग्रेसशब्दाला पक्का असणारा अजितदादा होता त्यामुळे कोणत्याही विषयावरील प्रश्न कधी विचारतील याची शाश्वती नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर जाताना अभ्यासपूर्ण पद्धतीने जावे लागत होते त्यांच्या जाण्याने चांगला वडीलधारी गमावला.रामेश्वर मासाळ कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस.स्व. चरणूकाका पाटील यांच्या संचालक मंडळात संचालक असताना दामाजी कारखान्यासाठी त्यांनी केलेली मदत आम्हाला स्मरणीय आहे त्यामुळे राजकारण न करता एखादी सहकारी संस्था टिकावी यासाठी मदत करणारे ते नेते होते.शिवानंद पाटील अध्यक्ष दामाजी शुगरप्रत्येक ठिकाणी वेळेवर जाणारे दादा आज अपघातामुळे चुकीच्या वेळी गेले त्यांच्या आणि आमच्या कुटुंबाचे फार पूर्वीपासून जिव्हाळ्याचे नाते होते त्यांच्या कुटुंबावर कोसळल्या दुःखात आमचे कुटुंबीय सहभागी आहे.अॅड कोमल साळुंखे-ढोबळे, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस..नगराध्यक्ष असताना मंगळवेढ्याच्या प्रश्नावर ज्या ज्या वेळी त्यांच्याकडे निधी मागायचा वेळ आले त्यावेळी त्यांनी मोठ्या भावाप्रमाणे मंगळवेढ्याच्या विकासासाठी निधी देण्याचे काम केले.अरूणा माळी, माजी नगराध्यक्षस्पष्ट आणि कडक शब्दात बोलून एखाद्या कामाविषयी असलेली तळमळ व ते काम रेंगाळत न ठेवण्याबद्दलची भूमिका ही जनतेच्या मनामध्ये कायम स्थान निर्माण करणारी आहे त्यांच्या जाण्याने एक चांगला नेता हरवला.सिद्धेश्वर आवताडे अध्यक्ष खरेदी विक्री संघ मंगळवेढा.Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना व लोकवर्गणीची अट रद्द करून मंजूर केलेल्या भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी स्व. भारत नाना भालके यांच्या समवेत त्यांच्याकडे जाण्याचा योग आला दुष्काळी जनतेची तळमळ लक्षात घेऊन त्यांनी केलेली मदत ही कायम लक्षात राहण्यासारखी आहे त्यांच्या जाण्याने मंगळवेढा तालुक्याचे मोठे नुकसान झाले.पांडुरंग चौगुले, आंदोलन पाणी संघर्ष समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.