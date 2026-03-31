Amit Thackeray: मनसेचे अमित ठाकरे शेतकऱ्यांच्या बांधावर, मोहोळ तालुक्यातील गारपीटग्रस्त पिकांची पाहणी, मुख्यमंत्र्यांकडे करणार नुकसानभरपाईची मागणी!

मोहोळ: गारपिटीने झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान खूप मोठे आहे, त्यातून शेतकरी बाहेर पडणे कठीण आहे. झालेल्या नुकसानीची दाहकता मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना समक्ष भेटून सांगणार असून तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश प्रशासनाला द्यावेत अशी त्यांना विनंती करणार आहे. शेतकऱ्यांनो या संकटाने खचून जाऊ नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत असा धीर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी दिला..ठाकरे यांनी पापरी या गावांत सोमवारी (ता. ३०) नुकसानीची पाहणी केली. त्यावेळी ते बोलत होते. बुधवारी (ता. २५) झालेल्या गारपिटीने मोहोळ तालुक्यातील पापरी, खंडाळी, येवती आदीसह १९ गावांतील शेतकऱ्यांचे द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, केळी, कांदा, मका यासह शेवंती, गुलाब या फुलशेतीचेही मोठे नुकसान आहे. ठाकरे यांनी पापरी, खंडाळी येथील नुकसान झालेल्या द्राक्ष, पेरू, केळी या भागांना भेटी देऊन पाहणी केली..शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच त्यांनी बेदाणा शेड लाही भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे, जिल्हाध्यक्ष विनायक महिंद्रकर, विधानसभा अध्यक्ष विष्णू गायकवाड, करमाळा विभागाचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत गिड्डे, सोलापूर शहराध्यक्ष जैनुद्दीन शेख, पंढरपूर तालुका अध्यक्ष शशिकांत पाटील, मोहोळ तालुकाध्यक्ष ॲड. कैलास खडके, शहराध्यक्ष शाहू देशमुख, शेतकरी सेनेचे तालुका अध्यक्ष महादेव मांढरे, सतीश भोसले, अजित भोसले आदी उपस्थित होते.. पापरी येथील द्राक्ष उत्पादक बाबूराव भोसले यांच्याशी ठाकरे यांनी संवाद साधला. नेमक्या नुकसानीची माहिती जाणून घेतली. भोसले यांनी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची प्राथमिक मदत द्यावी त्यासाठी आपण प्रयत्न करावेत अशी मागणी केली.