Navaratri 2025 : गरब्याच्या आयोजनांमुळे महिलांना सुरक्षित व्यासपीठ : अमृता फडणवीस

सांगोला : गरब्याचे आयोजन केल्याने महिलांना नृत्य आणि पारंपरिक कला सादर करण्याची संधी मिळते. यातून त्यांचे कलागुण प्रदर्शित होतात तसेच त्यांना प्रोत्साहन मिळते. महिलांना एकत्र येऊन सांस्कृतिक कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी हे एक सुरक्षित आणि आनंदी व्यासपीठ ठरते. यामुळे व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना मिळून समाजात महिलांच्या कलागुणांना महत्त्व प्राप्त होते, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी व्यक्त केले..सांगोल्यातील छत्रपती शिवाजीनगर नवरात्रोत्सव मंडळ व जोतिर्लिंग प्रतिष्ठान आयोजित दांडिया गरबा नाईट–२०२५ या महोत्सवाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. उद्घाटनानंतर अमृता फडणवीस यांनाही गरबा खेळण्याचा मोह आवरला नाही. त्यांनी सहभागी तरुणी व महिलांसह गरब्याचा मनमुराद आनंद लुटला.या कार्यक्रमाला माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्या जिजामाला रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार-सावंत, सुजाता सावंत, पुण्याचे माजी नगरसेवक सम्राट थोरात, सिंगर संजू राठोड, बिग बॉस फेम जानवी किल्लेकर यांच्यासह हजारो महिला उपस्थित होत्या..Pune News : पुण्यातील प्रकल्पांसाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश.पुढे बोलताना अमृता फडणवीस म्हणाल्या की, सांगोला तालुक्यातील कर्तबगार शेतकरी डाळींब उत्पादनामुळे देशाला परकीय चलन मिळवून देत आहेत. हे यश सांगोल्याच्या मेहनती शेतकऱ्यांचे आहे.भाजप जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह सावंत म्हणाले की, "सांगोल्याच्या भूमीत तीन वर्षांपासून सुरू असलेला दांडिया उत्सव हा फक्त मनोरंजनापुरता कार्यक्रम नाही, तर तो महिला सक्षमीकरणाचा उत्सव आहे. महिलांना कलागुण सादर करण्यासाठी योग्य व्यासपीठ मिळावे, हाच या उपक्रमाचा उद्देश आहे.".महिलांनी पारंपरिक गुजराथी व राजस्थानी वेषभूषेत मोठ्या उत्साहात दांडिया खेळला. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी अफजल शेख, किरण चव्हाण, इन्नुस नदाफ, विनोद काटकर, सौरभ देशपांडे, चिवळ्या कोळी, अविनाश गायकवाड, नागेश लोखंडे, राजू शिंदे, अनिल शिंदे, पिंटू शिंदे, सुरेश जगधने, शुभम डांगे, शाम माळी तसेच मंडळ व जोतिर्लिंग प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते यांनी परिश्रम घेतले..राज्यावर आलेले संकट लवकर दूर होऊ दे!राज्यातील अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून एनडीआरएफ व एसडीआरएफ यांच्या माध्यमातून मदत केली जात आहे. नुकसानीचे पंचनामे केले जात आहेत. "राज्यावर आलेले संकट लवकर दूर होऊ दे," असे साकडे देवीला घातल्याचे अमृता फडणवीस यांनी सांगितले.