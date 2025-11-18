Angar Election: राष्ट्रवादीच्या उज्ज्वला थिटेंचा अर्ज बाद का झाला? 'या' होणार बिनविरोध नगराध्यक्ष?

Solapur Latest News: सोलापुरातल्या अनगर नगर पंचायत निवडणुकीत मोठा ट्वीस्ट आला आहे. नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवार उज्ज्वला थिटे यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरला आहे. त्यामुळे येथे बिनविरोध निवड होण्याची शक्यता आहे..उज्ज्वला थिटे यांच्या अर्जावर सूचकाची स्वाक्षरी नसल्याने हा अर्ज बाद ठरला. त्यांच्या अर्जावर अपक्ष उमेदवार सरस्वती शिंदे यांनी आक्षेपही घेतलेला होता. अर्जावर सूचकाची सही नसणे, मतदान यादीतील प्रभाग आणि अनुक्रमांक चुकीचा टाकणे, अर्जासोबत वयाचा पुरावा नसणे, सूचकाचा मतदान यादीतील अनुक्रमांक चुकीचा असणे; एवढ्या त्रुटी अर्जामध्ये आढळून आलेल्या आहेत. त्यामुळे थिटेंचा अर्ज बाद करण्यात आला..Sangli Politics: “भूलथापांना बळी पडू नका!” जयंत पाटीलांचा मतदारांना स्पष्ट सल्ला; आष्ट्यात स्वच्छ राजकारणाची हाक.अनगर नगर पंचायतीमध्ये १७ नगरसेवकांची बिनविरोध निवड झालेली आहे. केवळ नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यात येत होती. तीन उमेदवार रिंगणात होते. त्यापैकी थिटेंचा अर्ज बाद झाल्याने दोन उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपकडून प्राजक्ता पाटील तर सरस्वती शिंदे यांचा अपक्ष उमेदवार अर्ज आहे..'यदा- कदाचित'वर झालेली बंदी घालण्याची मागणी पण आनंद दिघे नाटक पाहायला आले आणि... नेमकं काय घडलेलं?.प्राजक्ता अजिंक्यराणा पाटील ह्या माजी आमदार राजन पाटील यांच्या सून आहेत. राजन पाटील यांची बिनविरोध निवडून येण्याची परंपरा कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. त्यासाठी सरस्वती शिंदे या त्यांचा उमेदवारी अर्ज माघारी घेतील, असं बोललं जातंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.