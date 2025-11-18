सोलापूर

Angar Election: राष्ट्रवादीच्या उज्ज्वला थिटेंचा अर्ज बाद का झाला? 'या' होणार बिनविरोध नगराध्यक्ष?

NCP Candidate Ujjwala Thite's Application Disqualified: राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाल्याने प्राजक्ता पाटील आणि सरस्वती शिंदे यांच्यात थेट लढत होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
Ujjwala Thite

Ujjwala Thite

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Solapur Latest News: सोलापुरातल्या अनगर नगर पंचायत निवडणुकीत मोठा ट्वीस्ट आला आहे. नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवार उज्ज्वला थिटे यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरला आहे. त्यामुळे येथे बिनविरोध निवड होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
NCP
election
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com