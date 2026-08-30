Solapur Heritage: चुना-मातीविना उभारलेले मंदिर! मोहोळजवळील नीलकंठेश्वराचा प्राचीन इतिहास थक्क करणारा

-चंद्रकांत देवकतेमोहोळ : प्राचीन काळी ‘चंद्रमौळी’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या आणि सध्याचे मोहोळ शहरापासून अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर पंढरपूर रस्त्यालगत, चंद्रमौळी गणपती मंदिराच्या समीप प्राचीन हेमाडपंथी नीलकंठेश्वर मंदिर आहे. मंदिराच्या गाभाऱ्यातील कलाकुसरीचे दगडी खांब, नक्षीदार शिवपिंड आणि गर्भगृहातील विरक्तीकडे घेऊन जाणारी नीरव शांतता भाविक व पर्यटकांना मोहिनी घालते. मंदिराच्या परिसरात देवीचे व भैरवनाथाच्या मंदिराचे भग्नावशेष आजही इतिहासाची साक्ष देतात..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.स्थापत्यशैली व रचना : या मंदिराचे बांधकाम वैशिष्ट्यपूर्ण अशा हेमाडपंथी स्थापत्यशैलीत करण्यात आले आहे. मंदिर उभारताना मोठे घडीव दगड एकावर एक रचले असून, त्यात चुना किंवा मातीचा अजिबात वापर केलेला नाही. दगडांमध्ये आतून एकमेकांत घट्ट बसतील अशा खाचा (खोबणी व कसू) तयार करून ही दगडी भिंत अत्यंत कौशल्याने उभारली आहे. मंदिरासमोरील रेखीव दगडी मनोऱ्यात नंदीची भग्नावस्थेतील मूर्ती पाहावयास मिळते..धार्मिक व ऐतिहासिक संदर्भ : या मंदिराच्या लगत असलेल्या देवीच्या मंदिराच्या आवारात प्रत्यक्ष अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ महाराज आणि योगी नंदी महाराज यांसारख्या दिव्य विभूतींचे वास्तव्य होते, असा संदर्भ स्वामींच्या माहिती पुस्तिकेत आढळतो. त्यामुळे या परिसराला ऐतिहासिक वारशासोबतच मोठे आध्यात्मिक महत्त्व लाभले आहे. एकांतात ध्यान व प्रार्थना करणाऱ्या भाविकांना येथे विशेष आत्मीक शांतीची अनुभूती मिळते..संवर्धनाची आवश्यकता : सध्या हे मंदिर ज्या जागेत आहे, त्या जागेची मालकी स्थानिक शेतकरी दत्तात्रय बाबूराव गरड यांच्याकडे आहे. शहराचा एक अत्यंत मौल्यवान ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा असूनही या मंदिराचा हवा तसा विकास झालेला नाही. या प्राचीन वास्तूचे जतन करून परिसराचा विकास केल्यास हे ठिकाण एक उत्तम धार्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून नावारूपास येऊ शकते..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.कसे जाल...हे मंदिर मोहोळ (जि. सोलापूर) शहरापासून पंढरपूरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर अवघ्या २ किमी अंतरावर आहे. चंद्रमौळी गणपती मंदिरावरून या मंदिराकडे जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध आहे. सोलापूर किंवा पंढरपूर येथून मोहोळसाठी थेट बस व खासगी वाहने उपलब्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.