सोलापूर

Solapur Heritage: चुना-मातीविना उभारलेले मंदिर! मोहोळजवळील नीलकंठेश्वराचा प्राचीन इतिहास थक्क करणारा

Ancient Nilkantheshwar Temple Near Mohol Holds Rich History: चंद्रमौळी गणपतीजवळील हेमाडपंथी नीलकंठेश्वर मंदिरात चुना-मातीविना रचलेले दगडी खांब, नक्षीदार शिवपिंड आणि भग्नावस्थेतील देवी-भैरवनाथ मंदिरांचे अवशेष स्थापत्यकलेचा अद्वितीय वारसा जपतात.
Ancient Nilkantheshwar Temple Near Mohol Could Become A Major Religious Tourism Destination With Heritage Conservation

Ancient Nilkantheshwar Temple Near Mohol Could Become A Major Religious Tourism Destination With Heritage Conservation

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सकाळ वृत्तसेवा
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-चंद्रकांत देवकते

मोहोळ : प्राचीन काळी ‘चंद्रमौळी’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या आणि सध्याचे मोहोळ शहरापासून अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर पंढरपूर रस्त्यालगत, चंद्रमौळी गणपती मंदिराच्या समीप प्राचीन हेमाडपंथी नीलकंठेश्वर मंदिर आहे. मंदिराच्या गाभाऱ्यातील कलाकुसरीचे दगडी खांब, नक्षीदार शिवपिंड आणि गर्भगृहातील विरक्तीकडे घेऊन जाणारी नीरव शांतता भाविक व पर्यटकांना मोहिनी घालते. मंदिराच्या परिसरात देवीचे व भैरवनाथाच्या मंदिराचे भग्नावशेष आजही इतिहासाची साक्ष देतात.

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