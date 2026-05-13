Pandharpur Vitthal Temple: पंढरपूरातील विठ्ठल मंदिरात सापडला शिवकालीन दगडी रांजण; माणकोजी बोधले यांनी भाविकांसाठी रांजण बसविल्याची माहिती समोर..

पंढरपूर : पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर जतन आणि संवर्धनाचे काम सुरू आहे. यादरम्यान मंदिरांमध्ये ४०० वर्षांपूर्वीचा शिवकालीन दगडी रांजण सापडला आहे. हा रांजण विठ्ठल भक्त माणकोजी बोधले यांनी १६४० मध्ये बाजीराव पडसाळीमध्ये बसवल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान या जुन्या दुर्मिळ अशा पाषाणापासून तयार केलेल्या रांजणाची पुनर्स्थापना याच ठिकाणी करण्यात येणार असल्याची माहिती मंदिर समितीचे सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. सध्या पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली विठ्ठल मंदिर जतन आणि संवर्धनाचे काम सुरू आहे. सध्या बाजीराव पडसाळी भागामध्ये नवीन दगडी फर्शी व डागडुजी करण्याचे काम सुरू आहे. यादरम्यान जुना दगडी रांजण आढळून आला.हा दगडी रांजण ४०० वर्षांपूर्वीचा जुना असून सुमारे दोन टन वजनाचा आहे. यामध्ये जवळपास २०० लिटरहून अधिक पाणी मावते, असा हा मला मोठा रांजण भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहे..विठ्ठल भक्त मानकोजी बोधले यांनी त्याकाळी मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची पाण्याची सोय व्हावी म्हणून हा रांजण बसवल्याची माहिती आहे. देवाच्या पूजेसाठी याच रांजणातील पाण्याचा वापर केला जात होता. या रांजणाला बोधलेबुवांचा रांजण असेही त्याकाळी संबोधले जायचे. हा रांजण चारशे वर्षांपूर्वीचा असला तरी दोनशे वर्षांपूर्वींपर्यत या रांजणाचा वापर सुरू होता, असेही सांगण्यात आले. त्यानंतर मात्र हळूहळू पाण्याच्या सोयी वाढत गेल्याने रांजणाचा वापर कमी झाला. सुमारे ४०० वर्षानंतर दुर्मिळ दगडी रांजण सापडल्याने याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. शहरात माहिती मिळताच अनेकांनी रांजण पाहण्यासाठी गर्दी केली होती..संत माणकोजी बोधले महाराज हे वारकरी संप्रदायातील थोर संत व समाजसेवक होते. त्यांनी विठ्ठल भक्तीबरोबरच समाजोपयोगी कार्ये केली. पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात भाविकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी यासाठी त्यांच्या पुढाकारातून १६४० मध्ये हा रांजण बसवण्यात आल्याची आख्यायिका सांगितली जाते.- गहिनीनाथ महाराज औसेकर, सहअध्यक्ष विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती पंढरपूर