Solapur ST Crisis: मंगळवेढा आगारातील जुन्या बसांमुळे प्रवाशांचे हाल; अनिल सावंत यांची परिवहन मंत्र्याकडे ५ नवीन एसटी बसेसची मागणी

मंगळवेढा : मंगळवेढा आगारातील जुन्या व वारंवार नादुरुस्त होणाऱ्या एस.टी. बसेसमुळे प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्याने खास बाब म्हणून तातडीने ५ नवीन एस.टी. बसेस उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे निवेदनाव्दारे भैरवनाथ उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अनिल सावंत यांनी केली..मंगळवेढा आगाराच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामीण व शहरी भागातील हजारो नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच रुग्ण हे दररोज एस.टी. बससेवेवर अवलंबून आहेत. मात्र सध्या आगारातील 60 बसेसपैकी बहुतांश बसेस अत्यंत जुन्या झाल्याने त्या वारंवार रस्त्यात बंद पडतात. त्यामुळे बसफेऱ्या उशिरा होणे, काही फेऱ्या रद्द कराव्या लागणे, प्रवाशांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागणे अशा समस्या निर्माण होत असून नागरिकांना मानसिक, आर्थिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही होत आहे..याशिवाय लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर धावणाऱ्या बसेसमध्येही वारंवार तांत्रिक बिघाड होत असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. संत दामाजी पंतांची कर्मभूमी असलेल्या तालुक्यात धार्मिक, सामाजिक व व्यावसायिक कारणांसाठी तसेच पंढरपूर यात्रेसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची सतत ये-जा सुरू असते. त्यामुळे या आगारात नवीन, सुरक्षित व दर्जेदार बसेसची नितांत आवश्यकता आहे..या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्र्यांनी आगाराला विशेष बाब म्हणून किमान ५ नवीन एस.टी. बसेस त्वरित मंजूर कराव्यात तसेच आगारातील नादुरुस्त बसेसची तातडीने दुरुस्ती करून बससेवा सुरळीत करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सावंत यांनी निवेदनाद्वारे केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.