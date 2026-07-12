सोलापूर

Solapur ST Crisis: मंगळवेढा आगारातील जुन्या बसांमुळे प्रवाशांचे हाल; अनिल सावंत यांची परिवहन मंत्र्याकडे ५ नवीन एसटी बसेसची मागणी

जुन्या, वारंवार बंद पडणाऱ्या एस.टी.मुळे प्रवाशांचे हाल; मंगळवेढा आगारासाठी तातडीने ५ नवीन बसेस देण्याची अनिल सावंत यांची परिवहन मंत्र्याकडे मागणी
A demand has been made to provide five new MSRTC buses to the Mangalwedha ST Depot to improve passenger services.

A demand has been made to provide five new MSRTC buses to the Mangalwedha ST Depot to improve passenger services.

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : मंगळवेढा आगारातील जुन्या व वारंवार नादुरुस्त होणाऱ्या एस.टी. बसेसमुळे प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्याने खास बाब म्हणून तातडीने ५ नवीन एस.टी. बसेस उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे निवेदनाव्दारे भैरवनाथ उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अनिल सावंत यांनी केली.

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