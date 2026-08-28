Animal Feed Poisoning: पशुखाद्यातून विषबाधा; गोणेवाडीत दोन जनावरे दगावली, दोन गंभीर; पशुपालकाला मोठा आर्थिक फटका

मंगळवेढा: तालुक्यामध्ये पावसाच्या विलंबामुळे चाऱ्याची टंचाई भासत असताना चक्क पशुखाद्यातून झालेल्या विषबाधेमुळे तालुक्यातील गोणेवाडी येथे दोन जनावरे दगावले असून आणखी दोन जनावराची प्रकृती गंभीर आहे. ऐनवेळी जनावरांच्या दगवण्यामुळे त्या पशुपालकाचे आर्थिक नुकसान झाल्याने दुष्काळात धोंडा महिना सारखी परिस्थिती झाली. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की तालुक्याच्या गोणेवाडी परिसरामध्ये चाऱ्याबरोबर पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई असल्यामुळे लोकांकडे रोजगारासाठी कोणते साधन नसल्यामुळे शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालनाकडे या भागातील लोकांनी भर दिला. उत्पन्नाचे प्रभावी साधन म्हणून या परिसरातून मोठ्या प्रमाणात दूध संकलन केले जाते शिवाय या परिसरामध्ये खाजगी कंपनीचा मोठा दुधाचा प्रकल्प देखील आहे..दरम्यान गोणेवाडी येथील लखन तुकाराम केंदुळे या पशुपालकाकडे दहा जनावरे आहेत त्यामधील दोन जनावरांना आज सकाळी जनावरांच्या पोटासाठी पशुखाद्य चारण्यात आले पशुखाद्य खाल्ल्यानंतर दोन जनावरे जागीच मृत्यू झाला तर दोन जनावरांची प्रकृती गंभीर आहे या घटनेची माहिती तात्काळ खाजगी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याला बोलावून त्यावर उपचार सुरू केले आहेत सध्या या पशुपालकाच्या जनावराचा मृत्यू नेमका कोणत्या कारणाने झाला याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे..सध्या तालुक्यातील लाखापेक्षा अधिक पशुधन जगण्यासाठी दुष्काळी परिस्थितीत चारा छावण्या सुरू करण्याची आवश्यकता आहे मात्र शासनाने या मागणीकडे सोयीस्करित्या दुर्लक्ष केल्याने सध्या पशुपालकांना विकतचा चारा ऊस म्हणून 4500 रुपये प्रति टनाने खरेदी करावा लागत आहे तो देखील वेळेवर मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे त्यामुळे जनावरे जतन करताना पशुपालकाला मोठ्या संघर्षाचा सामना करत असतानाच या विषबाधेमध्ये जनावरे मृत्यू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले. शासनाच्या पशुवैद्यकीय विभागाने तात्काळ या परिसरामध्ये लक्ष देऊन पुढील उपाययोजना करावेत अशी मागणी देखील पुढे येत आहे.दरम्यान सदर पशुखाद्य कंपनी त्या खाद्याचा नमुना तपासणीसाठी नेल्याचे सांगण्यात आले..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.जनावरासाठी विमा योजना जाहीर करण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली. प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी नसल्यामुळे लाखापेक्षा अधिक पशुधनाला सुरक्षा कवच नसल्याची माहिती समोर आली.त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.रामेश्वर मासाळ,सरपंच गोणेवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.