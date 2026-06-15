सोलापूर

Solapur: अंनिसच्या प्रयत्नांना यश: अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून सुटका करत महिलेची 'जटा' केली मुक्त!

Woman Freed from Decade-Old Matted Hair: मंगळवेढ्यात अंनिसच्या प्रयत्नांमुळे 10 वर्षांपासून जटा बाळगणाऱ्या महिलेची अंधश्रद्धेतून सुटका झाली. जटामुक्ती, अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रेरणादायी संदेश.
Solapur

Solapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा: अंधश्रद्धेच्या पगड्यामुळे अनेक वर्षे डोक्यावर जटा बाळगून मरणयातना सहन करणाऱ्या एका महिलेची महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) कार्यकर्त्यांनी यशस्वी समुपदेशन करून जटा मुक्त केली आहे. या धाडसी निर्णयामुळे संबंधित महिला आता जटांच्या त्रासातून आणि अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून मुक्त झाली.

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