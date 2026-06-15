Solapur: अंनिसच्या प्रयत्नांना यश: अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून सुटका करत महिलेची 'जटा' केली मुक्त!

हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: अंधश्रद्धेच्या पगड्यामुळे अनेक वर्षे डोक्यावर जटा बाळगून मरणयातना सहन करणाऱ्या एका महिलेची महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) कार्यकर्त्यांनी यशस्वी समुपदेशन करून जटा मुक्त केली आहे. या धाडसी निर्णयामुळे संबंधित महिला आता जटांच्या त्रासातून आणि अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून मुक्त झाली..मिळालेल्या माहितीनुसार, रड्डे येथील रहिवासी असलेल्या एका महिलेच्या डोक्यात 10 वर्षांपूर्वी नैसर्गिक कारणांमुळे केसांची गुंता होऊन जटा निर्माण झाली. मात्र, अज्ञानापोटी आणि समाजातील अंधश्रद्धेमुळे हा 'यल्लाम्मादैवी कोप' किंवा 'देवाचा संकेत' असल्याचे मानले गेले. देवाने दिलेली जटा कापल्यास अनर्थ होईल, या भीतीने या महिलेने अनेक वर्षे ती जटा तशीच ठेवली. त्यामुळे तिला प्रचंड शारीरिक त्रास, डोकेदुखी आणि खाज सुटण्याचा व मणक्याचा त्रास सहन करावा लागत होता..Tandulwadi Accident : 15 जूनला शाळा सुरू होणार म्हणून लाडक्या बहिणींना देवदर्शनाला नेलं, पण..; MSRDC च्या 'त्या' एका दुर्लक्षामुळं 8 जणांचा गेला नाहक बळी!.या प्रकाराची माहिती महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांना मिळाली. समितीच्या रवि सांगोलकर,विनायक माळी,सक्षम घोडके,दादा गंगधरे,बिरा कांबळे या कार्यकर्त्यांनी तातडीने महिलेच्या घरी जाऊन तिच्याशी आणि तिच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला. जटा ही कोणतीही दैवी शक्ती नसून, केसांची योग्य स्वच्छता न राखल्यामुळे झालेली ती केवळ एक वैज्ञानिक गुंतागुंत आहे, हे कार्यकर्त्यांनी वैज्ञानिक पुराव्यांसह पटवून दिले. जटा कापल्याने कोणतेही नुकसान होत नाही, उलट आरोग्याला फायदा होतो, हा विश्वास दिल्यानंतर महिला आणि तिचे कुटुंबीय जटा काढण्यास तयार झाले..कुटुंबाच्या संमतीनंतर अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक ही जटा कापून महिला मुक्त केली. दहा वर्षांचे ओझे डोक्यावरून उतरल्याने त्या महिलेच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले. तिने अंनिसच्या कार्यकर्त्यांचे आभार मानले..खासदारकीसाठी TMC बंडखोरांनी निवडला त्रिपुरातला लहान पक्ष, फक्त नावाला अस्तित्वात; दोन वर्षांपूर्वी NCPIची स्थापना.अंधश्रद्धेविरुद्ध लढा सुरूच राहील!"केसांमध्ये जटा होणे ही पूर्णपणे वैद्यकीय समस्या आहे. तिला देवाचा कोप मानणे चुकीचे आहे. समाजाने अशा अंधश्रद्धांना बळी पडू नये आणि आरोग्याशी खेळ करू नये,"प्रश्न विचारणारा तरुणच समाजाला दिशा देतो. प्रश्न विचारा, कारण प्रश्न विचारल्याशिवाय सत्य कळत नाही.-विनायक माळी.सदस्य अं.नि.स मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.