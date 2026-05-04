Akkalkot Road School incident: मुलगी अक्कलकोट रोडवरील ‘एसव्हीसीएस’ शाळेत, आईचा फोन लागत नव्हता, चेहऱ्यावर चिंता अन् काय घडलं!

सोलापूर : 'नीट'साठी एक मुलगी अक्कलकोट रोडवरील 'एसव्हीसीएस' शाळेत पोचली होती. पण तिचे केंद्र भवानी पेठेतील 'एसव्हीसीएस' शाळेत होते. दुपारी दीड वाजता परीक्षा केंद्राचे गेट बंद होणार होते आणि त्या मुलीच्या आईचा फोन लागत नव्हता. अशा संकटसमयी मुलीच्या चेहऱ्यावरील चिंता पाहून महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील डॉ. अरुंधती हराळकर यांनी पुढाकार घेतला. त्यांच्या मुलाला सोडायला आलेल्या टॅक्सी चालकाला सांगून 'ती'ला तातडीने भवानी पेठेतील शाळेत सोडले. अवघ्या पाच मिनिटांत मुलीला केंद्रावर सोडले आणि तिला परीक्षा देता आली..रविवारी वैद्यकीय प्रवेशाची 'नीट' परीक्षा होती. शहरातील एक मुलगी आईसोबत दुपारी पावणे एकच्या सुमारास आली होती. दुपारी दीडच्या सुमारास परीक्षा केंद्राचे गेट बंद होणार होते. १.२२ वाजता तिला समजले की आपण चुकून दुसऱ्याच केंद्रावर आलो आहोत. आता आपण परीक्षा देऊ शकणार नाही या विचारानेच ती नाराज झाली. रिक्षातून जायचे म्टले तरी तिला भवानी पेठेतील केंद्रावर पोचायला १.३५ वाजले असते. .आता आपले वर्ष वाया जाणार, या चिंतेत ती मुलगी होती. काय करावे हे तिला अजिबात सुचत नव्हते. यावेळी त्या मुलीच्या मदतीला महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील डॉ. अरुंधती हराळकर धावून आल्या. त्यांच्या मदतीने ती मुलगी बरोबर १.२८ वाजता भवानी पेठेतील परीक्षा केंद्रावर पोचली. अवघ्या दोन मिनिटांचा उशीर झाला असता तर तिला परीक्षेला बसता आले नसते. त्या मुलीने टॅक्सी चालकाचे मनापासून आभार मानले..डॉ. अरुंधती हराळकर यांच्या मुलाला परीक्षेसाठी सोडायला दुपारी साडेबारा वाजता गेलो होतो. त्यावेळी एक मुलगी चुकून अक्कलकोट रोडवरील 'एसव्हीसीएस' केंद्रावर आली होती. तिची आई तिला सोडून गेली होती; तिला सोडायला कोणी नव्हते. त्यावेळी अवघ्या पाच मिनिटांत तिला भवानी पेठेतील शाळेतील केंद्रावर सोडले. वेळेत पोचल्याने तिला परीक्षा देता आल्याचे समाधान आहे.- वीरेश कंदगुळे, टॅक्सी चालक.आईचा फोन लागला नाही, पण...'नीट'साठी मुलीला घेऊन आलेली तिची आई घरी गेली होती. परीक्षा केंद्रावर गेलेल्या त्या मुलीने हॉल तिकीट तेथील पर्यवेक्षकास दाखविले. त्यावेळी तिला सांगण्यात आले की तिचे केंद्र भवानी पेठेतील 'एसव्हीसीएस' शाळेत आहे. त्यावेळी त्या मुलीने आईला कॉल लावला, पण तिचा कॉल लागत नव्हता.