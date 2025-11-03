Solapur Crime: 'साेलापुरात बंदूक घेऊन आलेले दरोडेखोर दागिने न घेताच पसार'; श्वान पथक जागेवरच घुटमळले, नेमकं काय घडलं..

सोलापूर: जुळे सोलापुरातील गणेश नगर भागातील बस थांब्याजवळ समर्थ ज्वेलर्स दुकान आहे. शनिवारी (ता. १) सायंकाळी सात वाजून ४७ मिनिटांनी दोघेजण ज्वेलर्स दुकानात शिरले. एकाने बंदुकीचा तर दुसऱ्याने कोयत्याचा धाक दाखविला. त्यांनी सोबत आणलेल्या बॅगेत दुकानदाराला दागिने भरायला सांगितले. पण, अवघ्या ३० सेकंदात दोघेही दरोडेखोर एक ग्रॅमही दागिना न घेता आले तसे पसार झाले. या प्रकरणी दुकानदार दीपक दिगंबर वेदपाठक यांनी विजापूर नाका पोलिसांत फिर्याद दिली आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...सोलापुरातील व्यंकटेश बुधले हा आयटी इंजिनिअर २० ऑक्टोबर रोजी रात्री दहाच्या सुमारास मैत्रिणीसोबत विजयपूर रोडवर फिरायला गेला होता. त्यावेळी रात्री दहाच्या सुमारास त्याला दोघांनी आडवून जिवघेणा हल्ला करीत गळ्यातील चेन हिसकावून नेली होती. या गुन्ह्यातील संशयितांचा शोध अजूनही लागलेला नाही. तोपर्यंत शनिवारी (ता. १) विजापूर नाका पोलिसांच्याच हद्दीत ज्वेलर्स दुकानात दरोड्याचा प्रयत्न झाला..हातात कोयता, बंदूक घेऊन आलेले दरोडेखोर चोरी न करताच पसार झाले. पण, या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. शनिवारी दरोड्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती समजताच विजापूर नाका ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोचले. श्वान पथक, फॉरेन्सिकची टीम देखील दाखल झाली. पण, श्वान जागेवर घुटमळले तर फॉरेन्सिकच्याही हाती काही लागले नाही. दुकानदार त्या दोघांना पाहून घाबरला होता, आरडाओरड केली. त्यावेळी लगेचच दोघेही पसार झाले. दुचाकीवरून तिघेजण आले होते, त्यातील एकजण गाडीवर बाहेर थांबलेला होता, असेही पोलिसांनी सांगितले..‘ती’ बंदूक टिकल्या उडवायचीसमर्थ ज्वेलर्स दुकानात दरोड्याच्या उद्देशाने आलेल्या दोघांपैकी एकाकडे बंदूक होती. पण, ती बंदूक ओरिजनल नव्हती. लहान मुलांच्या खेळण्यातील टिकल्या उडवायची बंदूक होती, असे पोलिसांनी सांगितले. हातात बनावट बंदूक असल्यानेच दरोड्यासाठी आलेले दोघे घाबरून पसार झाल्याचाही अंदाज पोलिसांनी वर्तविला आहे..Kartiki Ekadashi:'कार्तिकी एकादशीला सहा लाख वैष्णवांचा मेळा'; विठू नामाच्या जयघोषाने दुमदुमली पंढरी; चंद्रभागेत पवित्र स्नानाची पर्वणी.नंबरप्लेट नसलेली दुचाकी अन्...एका दुचाकीवरून तिघेजण त्या ज्वेलर्स दुकानात आले होते. त्या दुचाकीला नंबरप्लेट नव्हती. एकाने कोयत्याने दुकानातील काच फोडली. त्यानंतर ते पसार झाले. पोलिसांनी परिसरातील २० हून अधिक सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले, पण त्यात कोठेही ते त्या परिसरातून बाहेर जाताना दिसत नाहीत. तिघेही सराईत चोरटे नसावेत, पहिल्यांदाच त्यांनी असा प्रकार केल्याने ते दुकानात जातानाच घाबरलेले दिसतात. त्याअनुषंगाने आता पोलिसांचा त्या परिसरात तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.