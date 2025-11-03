सोलापूर

Solapur Crime: 'साेलापुरात बंदूक घेऊन आलेले दरोडेखोर दागिने न घेताच पसार'; श्वान पथक जागेवरच घुटमळले, नेमकं काय घडलं..

Dramatic Scene in Solapur: शनिवारी (ता. १) सायंकाळी सात वाजून ४७ मिनिटांनी दोघेजण ज्वेलर्स दुकानात शिरले. एकाने बंदुकीचा तर दुसऱ्याने कोयत्याचा धाक दाखविला. त्यांनी सोबत आणलेल्या बॅगेत दुकानदाराला दागिने भरायला सांगितले. पण, अवघ्या ३० सेकंदात दोघेही दरोडेखोर एक ग्रॅमही दागिना न घेता आले तसे पसार झाले.
Police and dog squad investigate the scene of a failed armed robbery in Solapur where robbers fled without loot.

Police and dog squad investigate the scene of a failed armed robbery in Solapur where robbers fled without loot.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: जुळे सोलापुरातील गणेश नगर भागातील बस थांब्याजवळ समर्थ ज्वेलर्स दुकान आहे. शनिवारी (ता. १) सायंकाळी सात वाजून ४७ मिनिटांनी दोघेजण ज्वेलर्स दुकानात शिरले. एकाने बंदुकीचा तर दुसऱ्याने कोयत्याचा धाक दाखविला. त्यांनी सोबत आणलेल्या बॅगेत दुकानदाराला दागिने भरायला सांगितले. पण, अवघ्या ३० सेकंदात दोघेही दरोडेखोर एक ग्रॅमही दागिना न घेता आले तसे पसार झाले. या प्रकरणी दुकानदार दीपक दिगंबर वेदपाठक यांनी विजापूर नाका पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.

Loading content, please wait...
crime
robbery
Dog
district
Jewellery
police investigation
Theft
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com