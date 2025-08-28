Inspirational News: 'वाखरीतील तरुणाने तयार केली टाकाऊपासून ई-सायकल'; कला शाखेचा पदवीधर निखिलचा प्रयोग इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी उमेद देणारा

-भारत नागणे पंढरपूर: नावीन्याचा दृष्टिकोन आणि ध्यास असली, की कोणतीही अवघड गोष्ट सोपी होते. अशीच अवघड वाटणारी गोष्ट वाखरी येथील एका तरुणाने आपल्या कौशल्याने अगदी सहजसोपी करून दाखवली आहे. टाकाऊ वस्तूपासून त्याने चक्क ई-सायकल तयारी केली आहे, तीही अवघ्या ३५ हजार रुपयांमध्ये. त्याची ही ई-सायकल आता रस्त्यावर सुसाटपणे धावू लागली आहे. निखिल जाधव (रा. वाखरी, ता. पंढरपूर) असे ई-सायकल तयार करणाऱ्या अवलिया तरुणाचे नाव आहे. .Maratha Reservati: मायणीचे दहा हजार आंदोलक मुंबईकडे निघणार: डॉ. विकास देशमुख : मनोज जरांगे- पाटील यांना देणार पाठिंबा.निखिल हा कला शाखेचा पदवीधर आहे. नोकरी नसल्याने तो पंढरपूर शहरातील एका मोटारसायकल शोरूममध्ये काम करतो. तेथेच त्याला ई-सायकल तयार करण्याची कल्पना सुचली. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने वाखरीहून पंढरपूरमध्ये येण्या- जाण्यासाठी त्याची दररोजची अडचण व्हायची. गरज ही शोधाची जननी असते, अशी एक म्हण आहे; त्याप्रमाणे निखिलने बॅटरीवर चालणारी सायकल तयार करण्याचा संकल्प केला. त्यासाठी त्याने बाजारातून सायकल तयार करण्यासाठी लागणारी दोन चाके, एक बॅटरी आणि इतर तत्सम साहित्य खरेदी केले. .त्यासाठी त्याला जवळपास ३२ ते ३५ हजार रुपयांचा खर्च आला आणि अवघ्या दोन महिन्यांत त्याने ई-सायकल तयार केली. लहानपणापासून चौकस, हरहुन्नरी आणि नावीन्याचा शोध घेण्याची निखिलची वृत्ती असल्याने त्याने कोणाचीही मदत न घेता स्वत:च्या कौशल्याने बॅटरीवर चालणारी सायकल तयार केली. नुसती तयार केली नाही तर तो दोन महिन्यांपासून त्याच सायकलवरून कामाच्या ठिकाणी जातो. कमी खर्चात तयार केलेल्या ई-सायकलमुळे निखिलचा दररोजचा प्रवास फक्त दोन रुपयांमध्ये सहज आणि सुलभपणे सुरू आहे. .यासाठी त्याने ४८ व्होल्ट बॅटरीचा वापर केला. बॅटरी चार्ज करण्यासाठी किमान चार तासांचा अवधी लागतो. एकदा चार्ज केली की सलग ४० किलोमीटरपर्यंत सायकल धावते. निखिलने पर्यावरणपूरक तयार केलेली कमी खर्चातील ई-सायकल परिसरात कौतुकाचा विषय झाला आहे. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्याचा हा प्रयोग खरोखरच उमेद वाढवणारा ठरला आहे..Rain Update: 'सोलापूर जिल्ह्यात परतीच्या पावसाचे दिवस वाढणार'; शनिवारपासून पूर्वा नक्षत्र, गणरायाचे पावसात स्वागत.इंधन बचतीबरोबर पर्यावरणपूरक ई-सायकल तयार केली आहे. यासाठी जवळपास ३५ हजार रुपयांचा खर्च आला आहे. यामध्ये आणखी काही सुधारणा करायच्या आहेत. त्या लवकरच करणार आहे. ई-सायकलमुळे माझा येण्या-जाण्याच्या खर्चात सुमारे ७० टक्के बचत झाली आहे. दररोज फक्त मला दोन रुपये खर्च येतो. त्यामुळे इंधनामध्ये बचत झाली आहे. शिवाय पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी चांगला फायदा झाला आहे.- निखिल जाधव, वाखरी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.