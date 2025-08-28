सोलापूर

Inspirational News: 'वाखरीतील तरुणाने तयार केली टाकाऊपासून ई-सायकल'; कला शाखेचा पदवीधर निखिलचा प्रयोग इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी उमेद देणारा

Nikhil’s Creative Experiment: टाकाऊ वस्तूपासून त्याने चक्क ई-सायकल तयारी केली आहे, तीही अवघ्या ३५ हजार रुपयांमध्ये. त्याची ही ई-सायकल आता रस्त्यावर सुसाटपणे धावू लागली आहे. निखिल जाधव (रा. वाखरी, ता. पंढरपूर) असे ई-सायकल तयार करणाऱ्या अवलिया तरुणाचे नाव आहे.
Arts graduate Nikhil from Wakhari proudly displays his innovative e-cycle built entirely from scrap material.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-भारत नागणे

